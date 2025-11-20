UOČI SUBOTNJEG OKRŠAJA

Perišić mu bio cimer: 'Nekad je pomagao na farmi, ali danas i dalje igra, a vidi mene...'

20.11.2025 u 23:05

Ivan Perišić
Ivan Perišić
Ivan Perišić debitirao je za hrvatsku reprezentaciju u ožujku 2011. godine. Tada je igrao u belgijskom Club Bruggeu, gdje mu je suigrač bio čovjek kojega će ponovno sresti ovog vikenda.

Dok Omišanin i dalje briljira u dresu PSV-a, njegov bivši cimer i suigrač Carl Hoefkens danas vodi NAC Bredu.

Uoči ligaškog dvoboja PSV-a i NAC Brede, Hoefkens se prisjetio zajedničkih dana i otkrio koliko su bili povezani. Igrali su na istoj lijevoj strani: Perišić kao krilni napadač, Hoefkens kao bek odmah iza njega. Izvan terena, kaže, funkcionirali su gotovo kao obitelj – toliko blisko da su neko vrijeme čak i živjeli zajedno.

'Bio sam kapetan, a Ivan vrlo mlad, talentiran. Govorljiv, brzo zreo. Živjeli smo zajedno i često odlazili na večere', prisjetio se Hoefkens.

Dodaje da je Perišić već tada imao ono što mnogi nogometaši tek godinama kasnije razviju – radnu etiku i disciplinu.

'Bilo je jasno da je potpuno posvećen. Profesionalan, pažljiv prema svom tijelu. To je razlog zašto i danas, u svojim godinama, može igrati na tako visokoj razini. Uzeo sam ga pod svoje kao kapetan jer sam vidio da je poseban. Nevjerojatno je naporno radio. To je naslijedio iz obitelji – kao dijete je morao pomagati na farmi u malom selu u Hrvatskoj. Sin farmera, bez luksuza, ali s ogromnom unutarnjom snagom. Sin farmera i dalje igra, a vidi mene – postao sam trener', rekao je uz smijeh.

Kada govori o Perišiću kao nogometašu, Hoefkens ne štedi komplimente:

'On je kao Paolo Maldini ili njegov sunarodnjak Luka Modrić. Slično tijelo, ista potpuna predanost. Nakon toliko godina kao trener, ponovno vidjeti nekoga s kim sam igrao – i vidjeti da još uvijek pravi razliku na međunarodnoj razini… Ivan je europska klasa'.

Uz osmijeh je dodao i sitnu šalu:

'Možda ću u subotu potajno postaviti dva desna beka pa se nadati da sudac neće primijetiti'.

U ozbiljnijem tonu odmah je objasnio što ga čeka:

'Moji igrači moraju prihvatiti izazov i s punim uvjerenjem ići na napadače PSV-a. Nije sramota izgubiti duel, ali bitno je kako se vraćaš, koliko si neugodan. Ne smiješ mu dopustiti lagodnu večer. To nam mora biti cilj. Bit će zahtjevno'.

Hoefkens je otkrio i koga smatra najboljim igračem Eredivisie – nije Perišić, nego Ismael Saibari.

'Mislim da je trenutno on najbolji igrač u Nizozemskoj. Zašto? Zato što može doslovno sve. Čista kvaliteta'-

Ipak, prijateljstvo s Perišićem ostaje posebno.

'Naša veza se nikada neće prekinuti. Veselim se što ću ga ponovno vidjeti', rekao je Hoefkens.

Belgijanac se s nogometnih terena povukao prije deset godina, ali s Perišićem je i dalje u redovitom kontaktu.

'Nismo još stigli otići na večeru otkako sam u Nizozemskoj, previše je obaveza. Ali stalno razgovaramo', dodao je trener NAC Brede.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

