Hajduk ga je mogao dovesti za sitniš, sada ga želi Dinamo

Hajduk ga je mogao dovesti praktički za sitniš, a sada bi mogao završiti – u Maksimiru. Iker Pozo, 25-godišnji španjolski veznjak Gorice, ove je sezone iskočio kao jedno od ugodnijih iznenađenja HNL-a i sve je ozbiljnije ime na zimskom tržištu.

Gorica je ove zime očekivala ponude za kapetana Juricu Pršira i veznjaka Antu Kavelja, no interes za Pozom raste iz kola u kolo – posebno nakon što je prošlog vikenda pogotkom presudio Hajduku.

Pozo je ljetos stigao u Veliku Goricu i potpisao dvogodišnji ugovor, a na terenu se vrlo brzo nametnuo kao ključni igrač sredine terena. U 18 nastupa u HNL-u postigao je četiri gola i upisao tri asistencije, a posljednji pogodak – protiv Hajduka – donio je Gorici velika tri boda.

Takve igre nisu prošle nezapaženo. Prema pisanju velikogoričkog Cityportala, upiti stižu sa svih strana, uključujući i lige u kojima zimski prijelazni rok još traje. Sve se glasnije spominje i interes Dinama.

Dinamo traži ‘šesticu’

Modri navodno traže još jednog igrača za poziciju zadnjeg veznog, nekoga tko bi mogao pomoći u rotaciji i biti opcija iza iskusnog Josipa Mišića. U tom kontekstu Pozo se nameće kao logično rješenje – igrač koji poznaje ligu, u formi je i već je pokazao da može raditi razliku.

Hoće li Dinamo već ove zime poslati konkretnu ponudu, zasad nije poznato, no jasno je da se ime španjolskog veznjaka sve češće provlači kroz razgovore u Maksimiru.

Hajdukova propuštena prilika

Posebno zanimljiv detalj iz ove priče veže se uz Hajduk. Kako je otkrio Joško Jeličić, Pozo je još ljetos mogao završiti na Poljudu za svega 10 tisuća eura. Sve je bilo dogovoreno, ali su se Splićani u posljednji trenutak odlučili za Huga Guillamona.

Guillamon je bez sumnje veće nogometno ime, no zasad to na terenu još nije u potpunosti opravdao – dok Pozo iz kola u kolo diže vrijednost i reputaciju.

Zimski prijelazni rok u HNL-u traje do 17. veljače, a Dinamo je već pokazao da ozbiljno prati domaće tržište. U fokusu su Adrian Jagušić i Anton Matković, a čini se da je i Iker Pozo na popisu igrača koji bi mogli preseliti unutar lige.