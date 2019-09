Ovo su pravi razlozi zbog kojih je Igor Bišćan napustio momčad Rijeke; čak mu ni gazda nije mogao pomoći...

Nije Igor Bišćan izdržao ni godinu dana na klupi Rijeke, otišao je iako - barem što se rezultata tiče - nije imao nikakvog razloga napuštati Rujevicu. No, sve ostalo što se događalo u i oko kluba jednostavno je bilo neizdrživo. Rijeka je tako u samo godinu dana 'potrošila' i drugog sjajnog trenera za kojeg će predsjednik Damir Mišković teško naći adekvatnu zamjenu

Od samog početka to jednostavno nije bilo to. Igor Bišćan preuzeo je momčad Rijeke u listopadu prošle godine, sjeo je na klupu momčadi s Rujevice kad je odstupio karizmatični slovenski stručnjak Matjaž Kek za kojeg se mislilo da će 'doživotno' voditi ovu ekipu.

No, svi su treneri samo potrošna roba, jednostavno je to prokletstvo posla. Otišao je Kek kao najuspješniji trener Rijeke u povijesti, došao je Bišćan. Dočekao ga je bojkot Armade i brojna podmetanja sa strane, no on je svoj dio posla odradio više nego korektno. Prošlu je sezonu završio na drugom mjestu iza Dinama, a potom je na samom kraju tom istom nedodirljivom Dinamu uzeo Kup.