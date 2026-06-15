'Ovo je pravi nogomet': Trump šokirao Amerikance izjavom o NFL-u

Riječ je o stavu koji se rijetko čuje u Sjedinjenim Državama, gdje se izraz 'football' gotovo isključivo povezuje s američkim nogometom, NFL-om i sveučilišnim natjecanjima.

No Trump smatra da globalno najpopularniji sport ima veće pravo na taj naziv.

'Kada pogledate što se dogodilo s nogometom u Sjedinjenim Državama, odnosno sa soccerom, mi ga nikad ne zovemo football jer već imamo drugi sport koji nosi to ime. Ali kada bolje razmislite, zar upravo ovo ne bi trebao biti pravi football? To jest nogomet. Nema nikakve sumnje u to. Morat ćemo smisliti neko drugo ime za NFL', rekao je Trump.

Njegova izjava dolazi u godini u kojoj SAD, zajedno s Meksikom i Kanadom, organizira Svjetsko prvenstvo te ponovno privlači pozornost na razlike između američke i ostatka svijeta sportske terminologije.

'Soccer' zapravo nije američki izum

Iako mnogi smatraju da su Amerikanci izmislili riječ 'soccer', njezino podrijetlo vodi u Englesku.

U 19. stoljeću koristio se izraz 'association football' kako bi se nogomet razlikovao od ragbija. Britanski studenti zatim su skratili riječ 'association' u 'assoc', iz čega je kasnije nastao naziv 'soccer'.

Amerikanci su zadržali taj izraz jer se njihov oblik nogometa vrlo brzo razvijao i postajao sve popularniji. Nacionalna liga američkog nogometa nastala je 1920. godine pod imenom American Professional Football Association, a dvije godine kasnije dobila je današnji naziv NFL.

Dok je nogomet postupno rastao u SAD-u, naziv 'football' već je bio čvrsto vezan uz američki nogomet i sveučiliška natjecanja.

Teško je zamisliti promjenu

Trumpova izjava izazvala je brojne reakcije jer američki navijači posljednjih godina sve češće prihvaćaju riječ 'soccer' kao dio vlastitog sportskog identiteta.

Tijekom Svjetskog prvenstva 2022. godine navijači američke reprezentacije čak su skandirali: 'It's called soccer!' kao odgovor na kritike iz ostatka svijeta.

Zbog toga je teško zamisliti da bi se nešto uskoro promijenilo. NFL je jedna od najmoćnijih sportskih organizacija na svijetu, a izraz 'football' duboko je ukorijenjen u američku kulturu.

Trump se možda približio stavu većine nogometnog svijeta, no uvjeriti Amerikance da promijene navike moglo bi biti teže nego osvojiti Svjetsko prvenstvo.