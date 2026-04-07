Fantastični Livaja s dva gola odveo Hajduk do nove pobjede. Pogledajte njegove golove i golčinu Pajazitija

Slavlje igrača Hajduka

Izvor: Cropix  /  Autor: Goran Sebelic
ISTRA
1:3
HAJDUK
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 07.04.2026 20:00
  • Objavljeno 07.04.2026 u 19:51
Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hajduk je u 28. kolu SHNL-a pobijedio Istru u Puli 3:1.

Hajduk je dominirao od prve do zadnje minute i do pobjede je došao golovima Marka Livaje u 23. i 58. te Adriona Pajazitija u 51. minuti. Strijelac za domaćine bio je Charles Adah Agada u 84. minuti.

Momčad Gonzala Garcije odigrala je jako dobru utakmicu i nametnula se od samog početka. Pravo je čudo da već nakon 17 minuta nije vodila 2:0, a za to je 'krivac' bio Rokas Pukštas. U 6. minuti je u jako dobroj poziciji pucao u Kolića, a u 17. je sam izašao pred golmana Istre, ali je on sjajno obranio njegov udarac.

Ipak, Hajduk je poveo u 23. minuti odličnim potezom Livaje. Melnjak je s desne strane nabacio na drugu stativu, Brajković je vratio loptu u sredinu, a Livaja spretnim udarcem pogodio za 0:1. Malo mu je lopta prešla preko noge, ali se Hajdukov kapetan svejedno sjajno snašao.

U 36. Pukštas je nastavio s promašajima kad je iskosa s desne strane pogodio stativu, a Livaja je u 41. minuti nakon odbijanca tukao u gredu.

Dominacija gostiju nastavila se i u drugom poluvremenu, a sve je bilo gotovo u 51. minuti. Šego je iz kornera kratko odigrao Pajazitiju, koji je strašnim udarcem sa 17 metara pogodio rašlje za 0:2. Kolić se nije ni pomaknuo i samo je pogledom ispratio loptu u gol.

Istra se raspala, Hajduk je imao jako puno prostora, a Livaja je sjajnu partiju okrunio drugim golom u 58. minuti. Bio je u solo akciji, prebacio si je loptu s lijeve na desnu nogu i između dva igrača Istre pogodio kut za 0:3.

Kako se bližio kraj, Hajduk je malo spustio gas, a domaćini su pokušali nekako ublažiti poraz. To im je i uspjelo preko Agade, koji je u 76. minuti ušao u igri, a u 81. zabio sjajan gol za 1:3.

Dalo je to malo života Rierinoj momčadi koja je mogla zakomplicirati utakmicu u 92. minuti. Agada je izašao sam ispred Silića, imao je čistu šansu, ali ga je išao zaobići i Hajdukov golman mu je izbio loptu.

  • 90'

    90'

    Kraj.

    Kraj.

  • 90'

    90'

    Prilika za Istru! Mogao je Agada sad potpuno zakomplicirati završnicu. Izašao je sam pred Silića, ali mu je Hajdukov golman izbio loptu...

    Prilika za Istru! Mogao je Agada sad potpuno zakomplicirati završnicu. Izašao je sam pred Silića, ali mu je Hajdukov golman izbio loptu...

  • 90'

    90'

    Izlazi Marko Livaja, u igri je 17-godišnji Adam Guram kojemu je ovo debi.

    Izlazi Marko Livaja, u igri je 17-godišnji Adam Guram kojemu je ovo debi.

  • 90'

    90'

    Četiri minute nadoknade.

    Četiri minute nadoknade.

  • 90'

    90'

    Prilika za Hajduk! Lijepo je Skoko odigrao Šegi na stranu, ali on puca pokraj gola.

    Prilika za Hajduk! Lijepo je Skoko odigrao Šegi na stranu, ali on puca pokraj gola.

  • 87'

    87'

    Korner za Istru...

    Korner za Istru...

  • 86'

    86'

    Bamba je dobio žuti karton.

    Bamba je dobio žuti karton.

  • 84'

    84'

    GOOOOOOL! Odličan gol zabio je Charles Adah Agada! Izdržao je dva duela, ponovno je došao do lopte i odličnim udarcem iskosa s 15-ak metara pogodio suprotni kut za 1:3. Silić je bio na lopti, ali je loše reagirao.

    GOOOOOOL! Odličan gol zabio je Charles Adah Agada! Izdržao je dva duela, ponovno je došao do lopte i odličnim udarcem iskosa s 15-ak metara pogodio suprotni kut za 1:3. Silić je bio na lopti, ali je loše reagirao.

  • 81'

    81'

    Izlaze Brajković i Krovinović, a u igri su Bamba i Guillamon.

    Izlaze Brajković i Krovinović, a u igri su Bamba i Guillamon.

  • 80'

    80'

    Pokušavaju domaćini nekako ublažiti poraz, ali su potpuno bezopasni.

    Pokušavaju domaćini nekako ublažiti poraz, ali su potpuno bezopasni.

Umro je legendarni Mircea Lucescu
Novo remek-djelo Marka Livaje: Pogledajte čudesan gol s kojim je ispisao povijest Hajduka
Ovako zabijaju samo najveći majstori: Pogledajte golčinu Marka Livaje

