Fantastični Livaja s dva gola odveo Hajduk do nove pobjede. Pogledajte njegove golove i golčinu Pajazitija

Hajduk je dominirao od prve do zadnje minute i do pobjede je došao golovima Marka Livaje u 23. i 58. te Adriona Pajazitija u 51. minuti. Strijelac za domaćine bio je Charles Adah Agada u 84. minuti.

Momčad Gonzala Garcije odigrala je jako dobru utakmicu i nametnula se od samog početka. Pravo je čudo da već nakon 17 minuta nije vodila 2:0, a za to je 'krivac' bio Rokas Pukštas. U 6. minuti je u jako dobroj poziciji pucao u Kolića, a u 17. je sam izašao pred golmana Istre, ali je on sjajno obranio njegov udarac.

Ipak, Hajduk je poveo u 23. minuti odličnim potezom Livaje. Melnjak je s desne strane nabacio na drugu stativu, Brajković je vratio loptu u sredinu, a Livaja spretnim udarcem pogodio za 0:1. Malo mu je lopta prešla preko noge, ali se Hajdukov kapetan svejedno sjajno snašao.

U 36. Pukštas je nastavio s promašajima kad je iskosa s desne strane pogodio stativu, a Livaja je u 41. minuti nakon odbijanca tukao u gredu.

Dominacija gostiju nastavila se i u drugom poluvremenu, a sve je bilo gotovo u 51. minuti. Šego je iz kornera kratko odigrao Pajazitiju, koji je strašnim udarcem sa 17 metara pogodio rašlje za 0:2. Kolić se nije ni pomaknuo i samo je pogledom ispratio loptu u gol.

Istra se raspala, Hajduk je imao jako puno prostora, a Livaja je sjajnu partiju okrunio drugim golom u 58. minuti. Bio je u solo akciji, prebacio si je loptu s lijeve na desnu nogu i između dva igrača Istre pogodio kut za 0:3.

Kako se bližio kraj, Hajduk je malo spustio gas, a domaćini su pokušali nekako ublažiti poraz. To im je i uspjelo preko Agade, koji je u 76. minuti ušao u igri, a u 81. zabio sjajan gol za 1:3.

Dalo je to malo života Rierinoj momčadi koja je mogla zakomplicirati utakmicu u 92. minuti. Agada je izašao sam ispred Silića, imao je čistu šansu, ali ga je išao zaobići i Hajdukov golman mu je izbio loptu.