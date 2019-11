Nećete vjerovati koliko je milijuna eura zaradio Roger Federer za četiri ekshibicijska meča

Roger Federer i Alexander Zverev prošlog su tjedna igrali ekshibicijske mečeve po Južnoj Americi. Nastupili su u Čileu, Argentini, Ekvadoru i Meksiku, dok zbog nereda odgođen meč u Kolumbiji...

Još će dugo njegovi uspjesi, bez obzira na sjajne protivnike kao što su Rafa Nadal i Novak Đoković, biti nedostižni. Spomenimo i to kako je samo od turnirskih nastupa Federer u dosadašnjoj karijeri - a profesionalac je od 1998. godine - zaradio nešto više od 130 milijuna dolara! Procjena je kako je od sponzorskih ugovora zaradio dodatnih 350 milijuna dolara i posljednjih je desetak godina među pet najplaćenijih sportaša na svijetu. Sve je puno jasnije ako samo spomenemo njegove glavne sponzore kao što su Nationale Suisse, Credit Suisse, Rolex, Lindt, Sunrise, Mercedes, Gillette, Wilson, Barilla, Moet & Chandon, Nike, Maurice Lacroix, NetJets, Emmi AG...

No, bez obzira na to što Roger Federer definitivno ima i više nego što će mu biti potrebno za nekoliko života, odavno je osigurao i obitelj i nasljednike (OK, ima četvero djece!), čini se kako je glad za novcem neutaživa.

Tako je otkriveno da je Federer, koji posljednjih godina zbog straha od ozljeda i premorenosti, pažljivo bira koje će turnire igrati te nastupa samo na onim najjačim i financijski najizdašnijim, za svoju južnoameričku turneju zaradio popriličnu svotu.

Dakle, tenisač koji s 38 godina na leđima planira igrati još sezonu ili dvije (sve ovisi o sponzorskim ugovorima koje mora ispoštovati!), koji je do sada u karijeri na terenu i izvan njega 'zgrnuo' gotovo 500 milijuna dolara, vrlo rado se odaziva na 'sponzorske' mečeve. Godišnje ih 'odradi' dvadesetak, ovisno koliko je raspoložen za dodatnu zaradu.