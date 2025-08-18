RUTINSKA POBJEDA

Jana Fett u drugom kolu kvalifikacija za US Open

N.M. / Hina

18.08.2025 u 21:20

Jana Fett
Jana Fett Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska tenisačica Jana Fett (WTA - 155.) plasirala se u drugo kolu kvalifikacija za US Open, posljednji Grand Slam turnir u ovoj sezoni, pobijedivši u prvom kolu Tajvanku Joannu Garland (WTA - 137.) sa 6-2, 6-4.

Za 28-godišnju Vrbovčanku ovo je peti nastup u kvalifikacijama US Opena, jedinog Grand Slam turnira na kojem nikada nije zaigrala u glavnom ždrijebu.

Protiv Joanne Garland je došla do pobjede, iako je napravila čak 13 dvostrukih pogrešaka. No, u prvom je setu čak četiri puta oduzela servis suparnici, a još je dvaput to napravila u drugoj dionici meča. Garland je zaprijetila mogućim preokretom, kad je od 2-4 došla do 4-4, ali je Fett uspjela osvojiti sljedeća dva gema i tako se plasirati u drugo kolo.

U meču za plasman u završno kvalifikacijsko kolo, hrvatskoj tenisačici će se suprotstaviti pobjednica susreta 34-godišnje Slovenke Polone Hercog i 26-godišnje Francuskinje Tesse Andrianjafitrimo.

Osim Fett, od hrvatskih tenisačica će u kvalifikacijama za US Open nastupiti i Petra Marčinko, Petra Martić te Tara Wuerth.

Od tenisača, kroz kvalifikacije će se do glavnog turnira pokušati probiti Dino Prižmić i Borna Gojo.

Zahvaljujući svom renkingu, izravan plasman u glavni turnir US Opena izborile su Donna Vekić i Antonia Ružić kod tenisačica te Marin Čilić i Borna Ćorić kod tenisača.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sramota torcide

sramota torcide

Jeličić: Puno veći poraz Hajduka od ispadanja protiv Albanaca je ono što se jučer dogodilo na Poljudu
VELIKO IZLAGANJE

VELIKO IZLAGANJE

Jeličić: Hajduk već dugo nije veliki klub
MASTERS 1000

MASTERS 1000

Ovo što je Alcaraz napravio Sinneru se ne pamti! Prvi igrač svijeta se na kraju predao

najpopularnije

Još vijesti