SVLADAO GA KVALIFIKANT

Šok za Bornu Ćorića: U dva seta poražen od 409. tenisača svijeta

N.M.

18.08.2025 u 22:02

Borna Ćorić
Borna Ćorić Izvor: Profimedia / Autor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatski tenisač Borna Ćorić ekspresno je završio svoj put na turniru u američkom Winston Salemu.

Na turniru koji mu je trebao poslužiti kao priprema za US Open i prilika za povratak u TOP 100, Ćorić se nije proslavio. U prvom kolu je sa 6:4, 7:6 (5) poražen od 409. tenisača svijeta Darwina Blancha.

Blanch je 17-godišnja nada američkog tenisa koja se do turnira probila kroz kvalifikacije. Dobru formu je prenio i u glavni ždrijeb gdje je svladao puno renomiranijeg suparnika.

U prvom setu je egal trajao do rezultata 4:4. Tada Blanch uzima dva gema u nizu i dolazi do seta. Drugi set odlučen je u tie-breaku nakon što su oba tenisača mirno držala svoj servis. U 13. igri se bolje snašao Amerikanac koji dolazi do najveće pobjede u kratkoj karijeri.

U idućem kolu će imati puno teži zadatak. Igrat će protiv 38. tenisača svijeta, Francuza Alexandrea Mullera. Ćorić se sad okreće US Openu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sramota torcide

sramota torcide

Jeličić: Puno veći poraz Hajduka od ispadanja protiv Albanaca je ono što se jučer dogodilo na Poljudu
VELIKO IZLAGANJE

VELIKO IZLAGANJE

Jeličić: Hajduk već dugo nije veliki klub
MASTERS 1000

MASTERS 1000

Ovo što je Alcaraz napravio Sinneru se ne pamti! Prvi igrač svijeta se na kraju predao

najpopularnije

Još vijesti