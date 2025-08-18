Šok za Bornu Ćorića: U dva seta poražen od 409. tenisača svijeta

Na turniru koji mu je trebao poslužiti kao priprema za US Open i prilika za povratak u TOP 100, Ćorić se nije proslavio. U prvom kolu je sa 6:4, 7:6 (5) poražen od 409. tenisača svijeta Darwina Blancha.

Blanch je 17-godišnja nada američkog tenisa koja se do turnira probila kroz kvalifikacije. Dobru formu je prenio i u glavni ždrijeb gdje je svladao puno renomiranijeg suparnika.

U prvom setu je egal trajao do rezultata 4:4. Tada Blanch uzima dva gema u nizu i dolazi do seta. Drugi set odlučen je u tie-breaku nakon što su oba tenisača mirno držala svoj servis. U 13. igri se bolje snašao Amerikanac koji dolazi do najveće pobjede u kratkoj karijeri.

U idućem kolu će imati puno teži zadatak. Igrat će protiv 38. tenisača svijeta, Francuza Alexandrea Mullera. Ćorić se sad okreće US Openu.