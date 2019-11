Boban bi mogao požaliti to što se vratio u Milan; želio je pomoći bivšem klubu, a sad mu spremaju otkaz

Sredinom lipnja Zvonimir Boban šokirao je sve i dao otkaz u Fifi. Pridružio se nekadašnjem suigraču Paolu Maldiniju na visokoj funkciji u Milanu. Da, Boban i Maldini su legende 'rossonera', ali čini se da im 'administrativni' posao baš i ne leži. Sve su glasnije najave kako su već sada - bivši...

No, nakon samo šest mjeseci 'u foteljama' nitko ne može biti zadovoljan do sada odrađenim poslom. Trener kojeg su Boban i Maldini angažirali, Marco Giampaolo, zbog loših je rezultata dobio otkaz već u listopadu, a zamijenio ga je Stefano Pioli. 'Rossoneri' su očajno loši, tek su 12. na ljestvici Serie A, nakon 13 odigranih kola imaju samo 14 bodova, četiri pobjede, dva remija i čak sedam poraza. Uz to su zabili samo 12 golova, a primili 17. Loše, jako loše. Posebice ako se zna da je ovog ljeta na pojačanja potrošeno više od 120 milijuna eura. A nitko od novih igrača nije se iskazao, što posebno vrijedi za hrvatskog reprezentativca Antu Rebića koji se još 'traži' u novoj momčadi...

'Radim na tome da Milan ponovno bude velik, ali nisam ovdje dugo, a posla ima puno u svim područjima. Moramo raditi, ali nemamo čarobni štapić. Paolo i ja trudimo se vratiti klub na vrh s našim nogometnim znanjem. Za sada nije bilo dobro, ali tek smo na početku i imamo vremena za popravak', kazao je prije nekoliko tjedana Zvone Boban, a već tada kao da je naslutio da bi mogao 'izvisiti':

'Nogomet zna biti težak, ali Paolo i ja nikad se nismo bojali odgovornosti i nećemo ni sada. Potrudit ćemo se obaviti dobar posao, a ako ne uspijemo možda nas zamijeni netko bolji...'