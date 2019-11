Hrvatski reprezentativac na ovo je čekao čak 1033 dana; Mateo Kovačić napokon zabio gol!

Prve dvije utakmice današnjeg programa 5. kola Lige prvaka odigrali su Valencija i Chelsea te Zenit i Lyon. Chelsea je na Mestalli protiv 'šišmiša' odigrao 2:2, dok je Zenit svladao 'lavove' 2:0

Valencija je bila bliža pobjedi, no Maxi Gomez i Rodrigo su promašivali nemoguće.

Španjolci i Englezi su imali priliku pobjedom osigurati prolaz, no utakmica je završila bez pobjednika, pa će odluka o putniku u osminu finala pasti u zadnjem kolu. Ovaj rezultat najviše odgovara Ajaxu koji bi večerašnjom pobjedom kod Lillea osigurao prolaz.

'Šišmiši' su golom Carlosa Solera poveli u 40. minuti utakmice, no njihova sreća nije dugo trajala. Samo 60 sekundi...

Jer na terenu se ukazao nitko drugi do hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji u dresu Chelseaja igra sezonu snova. Zabio je Kova u 41. minuti nakon preciznog udarca iz okreta s nekih 17 metara. Samo minutu kasnije Kovačić je imao šansu i za drugi gol, ali mu je golman 'šišmiša' obranio.

No, važno je da je ovo bio prvijenac Kovačića u dresu Chelseaja, ali i prvi gol u službenim utakmicama nakon - pazite sad - čak 1033 dana posta!

Posljednji gol Kovačić je zabio u dresu Real Madrida 29. siječnja 2017. godine protiv Real Sociedada. U Ligi prvaka njegov je golgeterski post još i duži - zadnji je put zabio 2. studenoga 2016. godine za Real protiv varšavske Legije. Spomenimo i to kako je Kovačić zabio Barceloni u srpnju 2017. godine, no bila je to pripremna utakmica ICC turnira (International Champions Cup), a od tada je prošlo 857 dana... Dugo, predugo smo čekali da ga Kova zabije.