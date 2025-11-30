velika hrabrost

Otkrio da je gay i postao tek drugi aktivni tenisač koji je to priznao: 'Ovo više nije bila opcija'

S.Č.

30.11.2025 u 15:42

Mika Brunold
Mika Brunold
Bionic
Reading

Dobio je veliku potporu teniskog svijeta.

Mladi švicarski tenisač Mika Brunold, jedan od najvećih talenata tamošnjeg tenisa, javno je objavio da je gay.

U emotivnoj poruci koju je podijelio na Instagramu istaknuo je kako je predugo nosio taj teret te da želi napokon iskreno progovoriti o sebi. Ovom odlukom 21-godišnjak je postao tek drugi aktivni muški tenisač na ATP Touru koji je otvoreno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji.

‘Skrivati tko sam – više nije bila opcija’

‘Danas s vama želim podijeliti nešto vrlo osobno. Tijekom karijere sam naučio da se uspjeh ne temelji samo na fizičkoj snazi, nego i na tome da budeš vjeran sebi. Skrivati tko sam jednostavno više nije bila mogućnost. Došlo je vrijeme da kažem da sam gay’, napisao je Brunold.

Dodao je da njegov identitet ne podrazumijeva samo ljubav prema osobi istog spola, nego i suočavanje sa strahom od neprihvaćanja, pritiskom da šuti i osjećajem da je ‘drugačiji’.

‘Rastao sam i ojačao kroz to iskustvo. Danas sam ponosan na ono tko sam. Dijelim ovu priču jer se o ovakvim temama u sportu i dalje premalo govori. U idealnom svijetu ovakve objave ne bi bile potrebne’, poručio je Švicarac.

Tenisač u usponu

Brunold trenutačno zauzima 307. mjesto ATP ljestvice, a najbolji renking karijere – 289. poziciju – dosegnuo je u kolovozu 2025. godine. U istoj sezoni igrao je polufinala dvaju Challenger turnira te dobio pozivnicu za kvalifikacije na Swiss Indoorsu u Baselu, gdje je pružio odličan otpor Reillyju Opelki i izgubio tek u trećem setu.

Val podrške iz svijeta tenisa

Njegova objava izazvala je mnoštvo reakcija i poruka podrške. Među njima su i one bivše prvakinje Kim Clijsters te niza igračica i igrača, poput Eve Lys, Viktorije Golubic i Leandra Riedija.

Prvi aktivni ATP igrač koji je javno govorio o svojoj homoseksualnosti bio je Brazilac Joao Lucas Reis Da Silva, koji je prošle godine otkrio da je u vezi s muškim partnerom.

tportal
