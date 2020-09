Otac najboljeg nogometaša svijeta, Lionela Messija izašao iz Barceloninih ureda; razloga za zadovoljstvo baš i nema

U srijedu rano ujutro u Barcelonu je stigao Jorge Messi, otac ujedno i menadžer Lea Messija. Španjolski mediji tvrde kako će tata Messi i službeno na sastanku s čelnicima kluba objaviti kako njegov sin više ne želi igrati za Barcelonu te kako je odlučio prihvatiti nemoralnu ponudu Manchester Cityja

Lionel Messi prošlog je tjedna u pismu predsjedniku Bartomeuu lijepo objasnio kako želi napustiti Nou Camp. 33-godišnji Argentinac više se ne vidi u dresu katalonskog velikana i pod svaku je cijenu odlučio otići iako ima ugovor na još godinu dana. I odštetnu klauzulu od nevjerojatnih 700 milijuna eura!

Tu je krenula rasprava između njega i kluba, koji inzistira na odšteti, iako je u ugovoru imao klauzulu prema kojoj je Messi mogao napustiti klub potpuno besplatno nakon predzadnje sezone ugovora, a to je bilo ovoga ljeta.

Problem je nastao u tome što klauzula navodno traje do 10. lipnja do kada inače traje sezona, no kako je sve pomaknuto zbog koronavirusa, ona se odužila i završila je tek prije nekoliko tjedana. Barcelona se slijepo držala datuma 10. lipnja, dok je Messi smatrao da bi klauzula trebala također biti produljena zbog situacije s koronavirusom.