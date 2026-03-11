Cijeli svijet stao je uz njega nakon Tudorova poteza. Sada se oglasio i golman Tottenhama

Sponzor rubrike
Scena iz Madrida obišla je nogometni svijet. Mladi vratar Tottenhama Antonín Kinsky doživio je jedno od najtežih večeri u karijeri kada ga je Igor Tudor izvadio iz igre već u 17. minuti utakmice protiv Atletico Madrida. Mnogi su taj potez nazvali poniženjem, a gotovo cijeli nogometni svijet stao je na stranu 22-godišnjeg Čeha i protiv odluke hrvatskog trenera.
Kinsky je na svom debiju u Ligi prvaka napravio dvije velike pogreške nakon kojih je Atletico brzo poveo 3:0. Tudor je tada odlučio reagirati i zamijenio ga već nakon 17 minuta, a dodatne kritike izazvala je scena u kojoj trener Tottenhama nije ni pogledao svog vratara dok je slomljen odlazio prema svlačionici.
Prva reakcija mladog vratara
Nakon utakmice Kinsky nije želio davati izjave za medije. Ipak, gotovo 24 sata kasnije oglasio se na društvenim mrežama.
Češki vratar objavio je fotografiju na kojoj kod kuće gleda snimku utakmice na televiziji.
'Hvala na porukama. Od sna do noćne more, pa opet do sna', napisao je na svom Instagram Storyju.
Njegova objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, posebno nakon što su mu prethodno podršku javno poslali brojni poznati golmani i nogometne legende.
Podsjetimo, Tottenham je na kraju teško poražen s 5:2, a uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka igra se sljedećeg tjedna u Londonu.