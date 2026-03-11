Cijeli svijet stao je uz njega nakon Tudorova poteza. Sada se oglasio i golman Tottenhama

Kinsky je na svom debiju u Ligi prvaka napravio dvije velike pogreške nakon kojih je Atletico brzo poveo 3:0. Tudor je tada odlučio reagirati i zamijenio ga već nakon 17 minuta, a dodatne kritike izazvala je scena u kojoj trener Tottenhama nije ni pogledao svog vratara dok je slomljen odlazio prema svlačionici.

Prva reakcija mladog vratara

Nakon utakmice Kinsky nije želio davati izjave za medije. Ipak, gotovo 24 sata kasnije oglasio se na društvenim mrežama.

Češki vratar objavio je fotografiju na kojoj kod kuće gleda snimku utakmice na televiziji.

'Hvala na porukama. Od sna do noćne more, pa opet do sna', napisao je na svom Instagram Storyju.