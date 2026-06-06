Pogledajte golove kojima Olmissum juri prema naslovu prvaka; Rijeka se nada preokretu

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Na riječkom Trsatu u dvorani SD Mladost igra se odlučujuća utakmica za naslov prvaka SuperSport Hrvatske malonogometne lige, a nakon prvog poluvremena gosti iz Omiša vode 2:0
Utakmica je u tijeku....
Rijeka i Olimssum igraju petu, odlučujuću utakmicu za naslov hrvatskog prvaka.
Nakon što je Rijeka povela u pobjedama s 2:0 i iskoristila domaćinstvo, uzvratili su Omišani istom mjerom i došli do svog petog finala.
Omišani su dvaput osvajali naslov, ali su i dvaput gubili u finalnim razračunavanjima, i to oba puta s Dinamom. Riječani još nemaju šampionski naslov, ali ga žarko priželjkuju, točnije, sezonu žele zaključiti dvostrukom krunom, budući da su već osvojili Kup. Sve moguće rezultate Rijeka i Olmissum su iscrpili.
U sedam ovosezonskih okršaja Riječani su četiri puta izlazili kao pobjednici, dok Omišani imaju jednu pobjedu manje. No, u tim okršajima bilo je i produžetaka, ali i šesteraca, a ono što je indikativno jest da su sve pobjede ostvarene u ulozi domaćina.
Jasno, s takvim rezultatima ove sezone i navijači Rijeke ispunili su dvoranu na Trsatu, uvjereni da će slaviti premijerni naslov.
No, rasplet u prvom poluvremenu ne ide im na ruku.
Omišani su poveli autogolom Manola Bilića, koji je pogodio vlastitu mrežu u 13. minuti.
Na 2:0 za goste pogodio je Duje Kustura iz kaznenog udarca.