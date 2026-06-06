Pogledajte golove kojima Olmissum juri prema naslovu prvaka; Rijeka se nada preokretu

Utakmica je u tijeku....

Rijeka i Olimssum igraju petu, odlučujuću utakmicu za naslov hrvatskog prvaka.

Nakon što je Rijeka povela u pobjedama s 2:0 i iskoristila domaćinstvo, uzvratili su Omišani istom mjerom i došli do svog petog finala.

Omišani su dvaput osvajali naslov, ali su i dvaput gubili u finalnim razračunavanjima, i to oba puta s Dinamom. Riječani još nemaju šampionski naslov, ali ga žarko priželjkuju, točnije, sezonu žele zaključiti dvostrukom krunom, budući da su već osvojili Kup. Sve moguće rezultate Rijeka i Olmissum su iscrpili.

U sedam ovosezonskih okršaja Riječani su četiri puta izlazili kao pobjednici, dok Omišani imaju jednu pobjedu manje. No, u tim okršajima bilo je i produžetaka, ali i šesteraca, a ono što je indikativno jest da su sve pobjede ostvarene u ulozi domaćina.

Jasno, s takvim rezultatima ove sezone i navijači Rijeke ispunili su dvoranu na Trsatu, uvjereni da će slaviti premijerni naslov.

No, rasplet u prvom poluvremenu ne ide im na ruku.

Omišani su poveli autogolom Manola Bilića, koji je pogodio vlastitu mrežu u 13. minuti.