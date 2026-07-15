Olivier Giroud brutalno iskren nakon francuskog debakla: 'Cijeli svijet je to vidio'

Bivši francuski reprezentativac, koji je za nacionalnu momčad odigrao 137 utakmica i postigao 57 pogodaka, u javljanju za CBS Sports istaknuo je da je Francuska naletjela na najbolju momčad turnira, ali i da sama nije bila ni blizu razine potrebne za finale.

'Nismo uspjeli pratiti njihovu razinu'

'Mislim da smo igrali protiv najbolje momčadi na turniru. Nikada nismo uspjeli dosegnuti njihovu razinu. Do ove utakmice naši su igrači bili fantastični, ali večeras jednostavno nisu bili na svom maksimumu. A povrh svega, Španjolska je odigrala doista sjajno', rekao je Giroud.

Francuska je već u prvom poluvremenu ostala bez kontrole nad utakmicom, a Španjolska je nametnula ritam koji Deschampsova momčad nije mogla pratiti.

'Kada se te dvije stvari spoje, izgubiš utakmicu i nema se tu mnogo što dodati. Naravno da možemo žaliti za nekim stvarima. Moramo biti ljutiti, ako to mogu tako reći. Naši najbolji igrači jednostavno nisu igrali kao inače. To su svi vidjeli.'

'Nismo stvarali prilike kao prije'

Giroud je posebno upozorio na pad francuske igre u napadu.

'Nismo uspjeli stvoriti ni približno toliko prilika kao u prethodnim utakmicama na ovom turniru.'

Pritom je pohvalio način na koji je Španjolska zatvorila francuske zvijezde.

'Španjolska obrana napravila je odličan posao. Posebno se sjećam situacije u kojoj je Cherki pronašao Mbappéa, a Cucurella sjajno intervenirao.'

Giroud je ipak pazio da poraz ne svede samo na lošu večer Francuske.

'Ne želim da se moje riječi pogrešno shvate. Ovo nije bila najbolja utakmica Francuske, ali Španjolska je doista odigrala jako dobro.'

Na kraju je izdvojio i trenutak koji je, prema njegovu mišljenju, prelomio utakmicu.

'Mislim da je rano primljeni pogodak bio ključan. Dao je Španjolskoj dodatnu sigurnost i snažno usmjerio ostatak susreta.'

Francuska je tako ostala bez finala, a Giroudova analiza jasno je sažela razlog debakla - Španjolska je bila bolja, Francuska je podbacila, a njezini najbolji igrači nisu se pojavili kada je bilo najvažnije.