HRT-ovi stručni komentator u čudu: 'Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran...'

Bivšeg hrvatskog reprezentativca nije iznenadila činjenica da Španjolska može odigrati vrhunsku utakmicu. Iznenadio ga je način na koji je jedna od najkvalitetnijih reprezentacija svijeta ostala potpuno bez odgovora.

‘Moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska može odigrati vrhunsku utakmicu kao večeras, nego da se može dogoditi da tako kvalitetne francuske igrače jednostavno ugasi’, rekao je Jurčić u HRT-ovoj emisiji Americana.

Francuska gotovo cijelu utakmicu nije uspijevala prenijeti loptu prema Kylianu Mbappéu i ostalim napadačima. Prvi udarac u okvir gola uputila je tek nakon 80. minute, a Španjolska je kontrolirala i prostor i ritam susreta.

‘Lopta nije mogla doći u zadnju, napadačku zonu Francuza. Španjolci su odigrali fenomenalnu taktičku utakmicu. Bili su jako kompaktni, blizu jedni drugima i imali su jako dobra pomicanja’, objasnio je Jurčić.

Posebno je pohvalio sposobnost Španjolske da jednaku razinu organizacije zadrži svih 90 minuta.

‘Izdržali su cijelu utakmicu, a izmjene su im donijele dodatnu mirnoću, posjed i kompaktnost.’

Robert Matteoni bio je još izravniji. Rekao je da ni u najlošijoj verziji Francuske nije mogao zamisliti toliku nemoć te zaključio da su je Španjolci ‘rastavili na proste faktore’.

Francuska je tako u utakmici za finale djelovala potpuno neprepoznatljivo. Španjolska nije samo zaustavila njezine najveće zvijezde, nego im gotovo cijelu večer nije dopustila da uopće dođu u situaciju iz koje bi mogle ugroziti gol.