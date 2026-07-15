Španjolska u strahu uoči finala SP-a; Yamal jedva hodao, Rodri podigao glas

Ipak, izbornik Luis de la Fuente pokušao je smiriti situaciju. (Yamalovo šepanje pogledajte OVDJE).

'Koliko ja znam, Lamine nema ništa ozbiljno. Pedro Porro ima manje opterećenje mišića i njegovo ćemo stanje tek procijeniti', rekao je španjolski izbornik.

Yamal je još od početka turnira imao manjih zdravstvenih problema pa je stručni stožer pažljivo dozirao njegove nastupe.

Francuzi ga nisu štedjeli

Krilni napadač Barcelone ponovno je bio jedan od najopasnijih igrača Španjolske, ali i nogometaš koji je pretrpio najviše prekršaja. Unatoč brojnim grubim startovima, sudac je dosudio samo jedan prekršaj nad njim - onaj nakon kojeg je Španjolska dobila kazneni udarac, a Mikel Oyarzabal pogodio za vodstvo.

Yamal je tijekom utakmice nekoliko puta završio na travnjaku nakon oštrih duela s francuskim braničima, no većina tih situacija ostala je bez sudačke reakcije.

Rodri: 'To traje već tri utakmice'

Nakon susreta oglasio se i Rodri, koji smatra da su suci previše tolerantni prema prekršajima nad 19-godišnjim suigračem.

'Ovo traje već tri utakmice. Jasno mi je da nije svaki kontakt prekršaj, ali govorimo o deset ili petnaest situacija u kojima dečko završi na tlu nakon što ga zaustavljaju prekršajem. Takve stvari moraju se suditi, jer će u suprotnom braniči nastaviti raditi isto. Danas je ta tolerancija bila prilično očita', rekao je Rodri.