Stručni komentator RTS-a: Djelovali su prepotentno, umorno i nezainteresirano. Plakat će i Messi

Posebno je nahvalio igru Španjolaca, dok za Francuze nije imao previše lijepih riječi.

'Francuzi su večeras djelovali prepotentno, umorno i nezainteresirano. Njihova četvorica napadača zajedno nisu uspjela napraviti ozbiljan presing. A Španjolska? Ovo je savršenstvo bez mane. Ovo je nevjerojatno', rekao je Bogdanović.

Potom se osvrnuo i na drugo polufinale između Argentine i Engleske te pritom spomenuo Lionela Messija.

'Još samo da Messi zaplače pa ćemo imati kompletnu priču. Ronaldo, Mbappé... Plakat će i Messi sutra. Kada smo ovdje razgovarali prije prvenstva, rekli smo da bi bilo pomalo čudno da finale bude Francuska - Argentina. Ipak je ovo Svjetsko prvenstvo, ipak je Argentina', izjavio je.

Za kraj je pohvalio suđenje u polufinalnom dvoboju između Španjolske i Francuske.

'Ovo je najkorektnija utakmica koju sam vidio na ovom Svjetskom prvenstvu. Sve pohvale sucu iz Salvadora. Sudio je autoritativno, korektno i bez ozbiljnih pogrešaka', zaključio je Bogdanović.