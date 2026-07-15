Stručni komentator RTS-a: Djelovali su prepotentno, umorno i nezainteresirano. Plakat će i Messi

NAKLONIO SE ŠPANJOLCIMA

Stručni komentator RTS-a: Djelovali su prepotentno, umorno i nezainteresirano. Plakat će i Messi

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 15.07.2026 00:44
  • Objavljeno 15.07.2026 u 00:45
Rade Bogdanović
Rade Bogdanović Izvor: Screenshot / Autor: RTS
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Nogometna reprezentacija Španjolske plasirala se u finale Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 protiv Francuske, a utakmicu je na sebi svojstven način komentirao stručni sukomentator RTS-a Rade Bogdanović.

Posebno je nahvalio igru Španjolaca, dok za Francuze nije imao previše lijepih riječi.

'Francuzi su večeras djelovali prepotentno, umorno i nezainteresirano. Njihova četvorica napadača zajedno nisu uspjela napraviti ozbiljan presing. A Španjolska? Ovo je savršenstvo bez mane. Ovo je nevjerojatno', rekao je Bogdanović.

Potom se osvrnuo i na drugo polufinale između Argentine i Engleske te pritom spomenuo Lionela Messija.

'Još samo da Messi zaplače pa ćemo imati kompletnu priču. Ronaldo, Mbappé... Plakat će i Messi sutra. Kada smo ovdje razgovarali prije prvenstva, rekli smo da bi bilo pomalo čudno da finale bude Francuska - Argentina. Ipak je ovo Svjetsko prvenstvo, ipak je Argentina', izjavio je.

Za kraj je pohvalio suđenje u polufinalnom dvoboju između Španjolske i Francuske.

'Ovo je najkorektnija utakmica koju sam vidio na ovom Svjetskom prvenstvu. Sve pohvale sucu iz Salvadora. Sudio je autoritativno, korektno i bez ozbiljnih pogrešaka', zaključio je Bogdanović.

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