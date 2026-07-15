Francuski reprezentativac iznenadio izjavom nakon ispadanja: 'Mi smo bolji, ali...'

'Ne znam jesu li nam nedostajala rješenja ili želja. Danas su puno lakše osvajali posjed od nas. Da smo češće vraćali loptu u svoj posjed, mogli smo im stvoriti više problema. Na poluvremenu nam je izbornik rekao da je ostalo još 50 minuta i da ćemo imati svoje prilike. Razočaranje je golemo', rekao je Cherki.

Dodao je kako je Francuska znala što može očekivati od Španjolske.

'Znali smo da im je najveća snaga kontrola ritma igre. Možda smo i mi trebali biti strpljiviji. Bilo je puno teže nego što smo očekivali. Pokušao sam pomoći da se vratimo u utakmicu, ali nije problem bio u želji. Bili su taktički bolji od nas i bolje su stajali na terenu. Na ovoj razini natjecanja sve odlučuju detalji.'

'I dalje vjerujem da smo bolja momčad'

Unatoč porazu, Cherki nije promijenio mišljenje o kvaliteti francuske reprezentacije.

'Ne znam što bih rekao. Danas su bili bolji u svim segmentima igre. Više su željeli pobjedu od nas. I dalje sam uvjeren da smo mi bolja momčad, ali danas su oni bili superiorni.'

Istaknuo je kako Španjolska nije igrala agresivan presing preko cijelog terena.

'Nisu nas gušili visokim presingom. Imali smo vremena igrati, ali možda jednostavno nismo uspjeli kontrolirati emocije.'

'Ovo jako boli'

Na pitanje o utakmici za treće mjesto Cherki je priznao da je u ovom trenutku teško razmišljati o tome.

'Mislim da prvo moramo prihvatiti ovaj poraz. Jako boli. Kada vidiš koliko ljudi navija za nas i koliko strasti vlada oko reprezentacije, teško je sve to podnijeti. Želim zahvaliti svim Francuzima koji su nas podržavali tijekom prvenstva.'