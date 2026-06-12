uživo

Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

Kanada - BiH

Izvor: EPA  /  Autor: EDUARDO LIMA
KANADA
1:1
BIH
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 22:42
  • Objavljeno 12.06.2026 u 22:41
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BiH u 1. kolu skupine B Svjetskog prvenstva igra u Torontu protiv Kanade.

Kanada: Crepeau - Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar - David, Oluwaseyi

BiH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Bajraktarević, Bašić, Tahirović, Memić - Lukić, Demirović

Prijenos je na HTV-u 2, a tekstualni prijenos pratite na tportalu.

  • 85'

    85'

    Korner za BiH...

    Korner za BiH...

  • 84'

    84'

    Kolašinac više ne može, ušao je Burnić.

    Kolašinac više ne može, ušao je Burnić.

  • 78'

    78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 76'

    76'

    Oluwaseyi izlazi, u igri je Larin.

    Oluwaseyi izlazi, u igri je Larin.

  • 74'

    74'

    Ulaze Alajbegović i Šunjić, a izlaze Memić i Bajraktarević.

    Ulaze Alajbegović i Šunjić, a izlaze Memić i Bajraktarević.

  • 69'

    69'

    Pauza za osvježenje.

    Pauza za osvježenje.

  • 68'

    68'

    Bajraktarević je sad upropastio jako, jako opasnu kontru. Predugo je držao loptu...

    Bajraktarević je sad upropastio jako, jako opasnu kontru. Predugo je držao loptu...

  • 67'

    67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 62'

    62'

    Izlaze Buchanan, David i Millar, a u igri su Shaffelburg, Ahmed i David.

    Kod BiH izlaze Jukić i Bašić, a u igri su Baždar i Gigović.

    Izlaze Buchanan, David i Millar, a u igri su Shaffelburg, Ahmed i David.

    Kod BiH izlaze Jukić i Bašić, a u igri su Baždar i Gigović.

  • 59'

    59'

    Odličan centaršut iz kornera, Muharemović glavom puca preko gola.

    Odličan centaršut iz kornera, Muharemović glavom puca preko gola.

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uživo
uživo

uživo

Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

  • 78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 55'

    Prilika za BiH! Što je promašio Demirović... Nevjerojatno. Fantastična lopta u prostor za Demirovića koji izbija sam pred golmana i pokušava ga predriblati. U međuvremenu ga je sustigao jedan igrač i Crepeau je uspio izbiti loptu. Samo je trebao pucati...

KANADA
1:1
BIH
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