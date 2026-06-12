Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Kanada: Crepeau - Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar - David, Oluwaseyi
BiH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Bajraktarević, Bašić, Tahirović, Memić - Lukić, Demirović
Prijenos je na HTV-u 2, a tekstualni prijenos pratite na tportalu.
-
85'
Korner za BiH...
-
84'
Kolašinac više ne može, ušao je Burnić.
-
78'
GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.
-
76'
Oluwaseyi izlazi, u igri je Larin.
-
74'
Ulaze Alajbegović i Šunjić, a izlaze Memić i Bajraktarević.
-
69'
Pauza za osvježenje.
-
68'
Bajraktarević je sad upropastio jako, jako opasnu kontru. Predugo je držao loptu...
-
67'
Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.
-
62'
Izlaze Buchanan, David i Millar, a u igri su Shaffelburg, Ahmed i David.
Kod BiH izlaze Jukić i Bašić, a u igri su Baždar i Gigović.
-
59'
Odličan centaršut iz kornera, Muharemović glavom puca preko gola.