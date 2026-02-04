O Jagušićevom odlasku sada su se izjasnili i čelnici Slaven Belupa

Na tu, ali i temu odlaska Ante Šute, odnosno Michaela Agbekpornua, osvrnuo se za službenu stranicu kluba dirketor Slaven Belupa Vedran Bači.

Evo što je Bači rekao o odlacima Ante Šute i Michaela Agbekpornua.

Prije svega, želim naglasiti da su oba transfera napravljena u skladu s dugoročnom strategijom kluba. Ante Šuto otišao je u škotski Hibernian u transferu koji je odličan i za njega i za klub. Radi se o iskoraku u jaču ligu i o poslu koji potvrđuje da naši igrači imaju tržišnu vrijednost i prepoznatljivosti. Što se tiče Michaela Agbekpornua, njegov odlazak bio je na vlastito inzistiranje. Poštovali smo želju igrača, ali istovremeno osigurali da klub bude adekvatno kompenziran. To je normalan dio profesionalnog nogometa.

Sukladno ovim odlascima, na društvenim mrežama pojavile su se kritike da klub rasprodaje momčad, jer je u financijskim problemima. Kako to komentirate?

Razumijem emocije navijača, ali činjenice su potpuno drugačije. Ključni ciljevi kluba nisu se mijenjali, to su financijska stabilnost, razvoj infrastrukture i razvoj mladih igrača. Upravo u skladu s tim ciljevima donosimo sve odluke. Prodali smo dva iskusnija igrača i time otvorili prostor našim mladim talentima. To nije rasprodaja, to je planirano upravljanje kadrom i stvaranje prostora za razvoj igrača koji su budućnost kluba. Ono što želim naglasiti je to da smo financijski stabilni, radimo odgovorno i dugoročno, i to je razlog zašto klub iz godine u godinu raste, a ne pada. Podsjetit ću, prošle sezone bili smo peti u ligi i finalisti Kupa, ove sezone smo u vrhu tablice i u četvrtfinalu Kupa. To nisu slučajni rezultati, nego posljedica sustavnog rada.

Svakodnevna tema novinara je Adriano Jagušić. Što možete reći o svima tim napisima, sprema li se odlazak najvrjednijeg igrača Slaven Belupa ili će i dalje igrai u plavom dresu?

Adriano Jagušić je najveći talent u povijesti kluba i igrač koji iz utakmice u utakmicu pokazuje sve veće majstorstvo. Zbog toga osjećamo veliku odgovornost - i prema njemu i prema klubu. S jedne strane, jasno je da će njegov transfer jednog dana biti rekordan za Slaven Belupo. S druge strane, jednako nam je važno da se Adriano razvija u pravom smjeru, da ima stabilnost i okruženje koje mu omogućuje napredak. Zato svaki interes i svaku ponudu analiziramo vrlo oprezno, detaljno i profesionalno. Ne žurimo, ne reagiramo na pritiske i nećemo napraviti ništa što nije u najboljem interesu igrača i kluba.

Ono što navijače zanima i što smo im dužni odgovoriti je to što ovi odlasci i napisi o Jagušiću znače za ciljeve u aktualnoj sezoni? Što to znači za europske ambicije kluba, koje su želja stručnog stožera, igrača, ali i navijača?

Odlazak jednog ili više igrača ne mijenja ambicije kluba. Naša strategija je dugoročna, a momčad je složena tako da može iznijeti sezonu i u slučaju promjena. Ako dođe do transfera, to će biti isključivo pod uvjetima koji omogućuju da odmah reagiramo i ostanemo konkurentni. Ono što želim reći je to da je cilj jasan: želimo biti u borbi za Europu do zadnjeg kola. Kako ste i sami rekli, to je želja stožera, igrača, navijača - i to je ambicija kluba.

Ukratko, ciljevi i smjer u kojem klub ide ostaju isti?

Tako je! Naš smjer je jasan i dugoročno postavljen. Kao prvo, imamo jedan od najboljih razvojnih sustava Hrvatskoj, jedini s aktivnom B ekipom. Sukladno tome, kontinuirano promoviramo mlade igrače u prvu momčad. Također, ostvarujemo rezultate iznad očekivanja s jednim od najmanjih budžeta, a paralelno s tim gradimo novu infrastrukturu, uključujući i projekt novog stadiona kojem je nositelj grad. Imamo stabilne strateške partnere i profesionalno upravljanje i siguran sam da idemo u dobrom smjeru.

Za kraj, što biste poručili navijačima, koji su važan faktor kluba i koji su se u sve većem broju vratili na tribinu?

Navijači su srce kluba i razumijem njihovu strast. Ali želim ih uvjeriti da sve što radimo - radimo odgovorno, profesionalno i dugoročno. Ova momčad ima karakter, ima kvalitetu i ima budućnost. Vjerujemo u njih, vjerujemo u naš domaći stožer, vjerujemo u našu strategiju i vjerujemo da ćemo se i dalje boriti za mjesta koja vode u Europu. To je naš cilj i to je ambicija koju ne skrivamo.