Novi problem za Hajduk: Još jedan igrač propušta Kup protiv Rijeke

03.03.2026 u 10:52

Ante Rebić i Zvonimir Šarlija
Hajduk u srijedu protiv Rijeke na Rujevici (20 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV) igra utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa.

Bit će ovo ukupno četvrti ovosezonski ogled Hajduka i Rijeke. Prvi na Poljudu završio je podjelom bodova (2:2), Rijeka je zatim uvjerljivo slavila na Rujevici (5:0), dok je u posljednjem dvoboju odigranom na Poljudu pobjedu upisao Hajduk (1:0).

Hajduk u Rijeci od ranije ne može računati na čak petoricu igrača, što je u ovakvoj utakmici itekako značajan udarac. Posebno zabrinjava izostanak dvojice prvotimaca čiji se povratak s nestrpljenjem iščekuje.

Niko Sigur odrađuje drugu od tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona, pa kanadski reprezentativac ponovno neće biti u kadru. Iker Almena, pak, i dalje nema konkretnih naznaka povratka. Iako je započeo s treninzima, ponovno se vratio liječničkom tretmanu, a ako se ništa ne promijeni do utorka poslijepodne, propustit će i šestu uzastopnu utakmicu.

Uz Sigura i Almenu, trener Hajduka Gonzalo Garcia je bez Ivušića i Dialla, koji su već dulje izvan pogona, kao i Brune Durdova koji se ozlijedio na treningu prije četiri tjedna u dvoboju s Racijem.

Kako javlja Dalmatinski portal, za susret na Rujevici nije dostupan ni Zvonimir Šarlija. On ima problema s trbušnim zidom. Stvar je to koja stopera Splićana muči već neko vrijeme, a pomoć je odlučio potražiti u Beogradu gdje većina sportaša pokušava riješiti i ubrzati povratak nakon sličnih tegoba.

Hajduk za utakmicu protiv Rijeke ostao bez čak petorice igrača
Legenda hrvatskog rukometa odlazi u mirovinu
Nijemci otkrivaju: Dinamo zainteresiran za Hrvata iz Bundeslige

