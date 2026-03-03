Mourinho ga ignorira: Hrvatu zbog slavnog Portugalca upitno Svjetsko prvenstvo

Ivanović je u ljetnom prijelaznom roku stigao u Lisabon iz belgijskog Union Saint-Gilloisea u transferu koji je, prema službenoj objavi Benfice težak 22,8 milijuna eura uz mogućih dodatnih 5 milijuna kroz bonuse. No, iako je doveden kao ozbiljno ulaganje, 22-godišnjak zasad dobiva ulogu koja nimalo ne podsjeća na onu zbog koje je plaćen.

U tekućoj sezoni Ivanović je skupio 14 nastupa i zabio četiri gola, ali dojam je da mu kontinuitet najviše nedostaje. U posljednjim tjednima bio je na klupi u nizu utakmica, a u dijelu njih nije ni ulazio. Posebno je odjeknulo to što se u jednoj od recentnih ligaških utakmica nije našao ni u zapisniku, iako ranije nije bilo naznaka ozljede niti je Mourinho javno govorio o bilo kakvim fizičkim problemima hrvatskog reprezentativca.

Takav tretman dodatno podgrijava pitanje: Što Mourinho zapravo želi postići s Ivanovićem? Dio navijača i portugalskih komentatora vjeruje da je riječ o klasičnom 'testu karaktera' - dok drugi upozoravaju da se radi o riziku koji Benfica ne bi smjela predugo tolerirati, pogotovo kad je u pitanju jedan od skupljih ulaznih transfera.

Za Ivanaovića problem nije samo klupski status. U godini velikih reprezentativnih odluka, minute su valuta. A poznato je da Zlatko Dalić kod ovakvih situacija gleda formu, učinak i - najvažnije - kontinuitet. Ako Ivanović uskoro ne izbori stabilniju ulogu, mogao bi se naći u nezahvalnoj poziciji u borbi za mjesto u hrvatskom kadru.