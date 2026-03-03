Euforija u Splitu; pet dana prije derbija Poljud je gotovo rasprodan, ostalo je još 200 ulaznica

Hajduk je u utorak ujutro putem društvene mreže X poslao jasnu poruku – Poljud je gotovo rasprodan za vječni derbi s Dinamom.

Pet dana prije najveće utakmice hrvatskog nogometa interes navijača dosegnuo je vrhunac. Prodaja ulaznica započela je tek dan ranije, 2. ožujka, a u manje od 24 sata gotovo cijeli kapacitet stadiona je planuo.

Sve tribine su rasprodane, a preostalo je još tek nešto više od 200 ulaznica na zapadnoj tribini. S obzirom na tempo prodaje, pitanje je trenutka kada će i taj sektor biti zatvoren.