hajduk - dinamo

Euforija u Splitu; pet dana prije derbija Poljud je gotovo rasprodan, ostalo je još 200 ulaznica

I.Ž.

03.03.2026 u 10:29

Torcida NK Hajduk
Torcida NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Najveći hrvatski derbi igra se u 25. kolu SuperSport HNL-a. Hajduk će na Poljudu ugostiti vodeći Dinamo (15 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV), a kolika je euforija u Splitu najbolje govori podatak kako je stadion pet dana prije utakmice gotovo rasprodan

Hajduk je u utorak ujutro putem društvene mreže X poslao jasnu poruku – Poljud je gotovo rasprodan za vječni derbi s Dinamom.

vezane vijesti

Pet dana prije najveće utakmice hrvatskog nogometa interes navijača dosegnuo je vrhunac. Prodaja ulaznica započela je tek dan ranije, 2. ožujka, a u manje od 24 sata gotovo cijeli kapacitet stadiona je planuo.

Sve tribine su rasprodane, a preostalo je još tek nešto više od 200 ulaznica na zapadnoj tribini. S obzirom na tempo prodaje, pitanje je trenutka kada će i taj sektor biti zatvoren.

Objava splitskog kluba najbolji je pokazatelj euforije koja vlada u gradu. Derbi protiv Dinama nije samo utakmica – to je događaj koji mobilizira cijelu Dalmaciju.

Ako netko još razmišlja hoće li biti na Poljudu, vremena više nema puno. Spektakl je već praktički rasprodan.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jadranski derbi u kupu

jadranski derbi u kupu

Hajduk za utakmicu protiv Rijeke ostao bez čak petorice igrača
OPRAŠTA SE

OPRAŠTA SE

Legenda hrvatskog rukometa odlazi u mirovinu
MODRI ZAINTERESIRANI

MODRI ZAINTERESIRANI

Nijemci otkrivaju: Dinamo zainteresiran za Hrvata iz Bundeslige

najpopularnije

Još vijesti