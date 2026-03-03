Euforija u Splitu; pet dana prije derbija Poljud je gotovo rasprodan, ostalo je još 200 ulaznica

Sponzor rubrike
Najveći hrvatski derbi igra se u 25. kolu SuperSport HNL-a. Hajduk će na Poljudu ugostiti vodeći Dinamo (15 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV), a kolika je euforija u Splitu najbolje govori podatak kako je stadion pet dana prije utakmice gotovo rasprodan
Hajduk je u utorak ujutro putem društvene mreže X poslao jasnu poruku – Poljud je gotovo rasprodan za vječni derbi s Dinamom.
Pet dana prije najveće utakmice hrvatskog nogometa interes navijača dosegnuo je vrhunac. Prodaja ulaznica započela je tek dan ranije, 2. ožujka, a u manje od 24 sata gotovo cijeli kapacitet stadiona je planuo.
Sve tribine su rasprodane, a preostalo je još tek nešto više od 200 ulaznica na zapadnoj tribini. S obzirom na tempo prodaje, pitanje je trenutka kada će i taj sektor biti zatvoren.
Objava splitskog kluba najbolji je pokazatelj euforije koja vlada u gradu. Derbi protiv Dinama nije samo utakmica – to je događaj koji mobilizira cijelu Dalmaciju.
Ako netko još razmišlja hoće li biti na Poljudu, vremena više nema puno. Spektakl je već praktički rasprodan.