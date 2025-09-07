KVALIFIKACIJE ZA SP

Novi dragulj ispisao povijest reprezentacije Bosne i Hercegovine

A.H.

07.09.2025 u 11:00

Reprezentacija BiH
Reprezentacija BiH Izvor: Profimedia / Autor: Joachim Hahne / imageBROKER / Profimedia
Bionic
Reading

Bosna i Hercegovina dobila je novog nogometnog dragulja.

U pobjedi Zmajeva protiv San Marina (6:0) zablistao je 17-godišnji Kerim Alajbegović, krilni igrač Red Bull Salzburga, koji je u svom debiju u seniorskoj reprezentaciji.

Mladi nogometaš odigrao je svih 90 minuta i pritom postigao pogodak, upisao asistenciju te iznudio isključenje protivničkog igrača. Za takvo izdanje sasvim zasluženo je ponio epitet najboljeg igrača utakmice.

Alajbegović je ovim nastupom ušao u povijest – postao je najmlađi debitant u službenim utakmicama za Bosnu i Hercegovinu, ali i najmlađi strijelac u povijesti reprezentacije. 

‘Ne mogu vjerovati što se danas dogodilo. Prva utakmica za BiH, odmah sam zabio gol i ostvario pobjedu. Idemo u utorak također pobijediti Austriju’, rekao je oduševljeni Alajbegović, kojemu se smiješi velika budućnost.

U Red Bull stigao je ovog ljeta iz Bayera za dva milijuna eura. Odigrao je 11 utakmica i zabio tri gola uz jednu asistenciju.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
