Novi dragulj ispisao povijest reprezentacije Bosne i Hercegovine

U pobjedi Zmajeva protiv San Marina (6:0) zablistao je 17-godišnji Kerim Alajbegović , krilni igrač Red Bull Salzburga, koji je u svom debiju u seniorskoj reprezentaciji.

Mladi nogometaš odigrao je svih 90 minuta i pritom postigao pogodak, upisao asistenciju te iznudio isključenje protivničkog igrača. Za takvo izdanje sasvim zasluženo je ponio epitet najboljeg igrača utakmice.

Alajbegović je ovim nastupom ušao u povijest – postao je najmlađi debitant u službenim utakmicama za Bosnu i Hercegovinu, ali i najmlađi strijelac u povijesti reprezentacije.

‘Ne mogu vjerovati što se danas dogodilo. Prva utakmica za BiH, odmah sam zabio gol i ostvario pobjedu. Idemo u utorak također pobijediti Austriju’, rekao je oduševljeni Alajbegović, kojemu se smiješi velika budućnost.

U Red Bull stigao je ovog ljeta iz Bayera za dva milijuna eura. Odigrao je 11 utakmica i zabio tri gola uz jednu asistenciju.