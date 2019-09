Novak Đoković zabrinuo obožavatelje izjavom o povratku na teren nakon ozljede; jedan detalj posebno je zanimljiv

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača svih vremena koji je zbog ozljede ramena predao meč na US Openu, doputovao je u Srbiju kako bi na Kopaoniku otvorio kamp prijateljstva 'Drugarijada'.

Svoje prve korake u tenisu Novak Đoković započeo je upravo na Kopaoniku, a obzirom da je ozlijeđen (rame) te još uvijek nije spreman za povratak na terene još uvijek nije poznato kada se svjetski broj jedan vraća vrhunskom tenisu.

'Volio bih vam reći kad ću se vratiti, ali zaista to ne znam. Pratim svakog dana rezultate rehabilitacije i kako rame reagira oporavak', kazao je 32-godišnji Đokoviće za RTS dodavši:

'Na žalost, ozljeda je bila ozbiljnije prirode, onemogućila me je da nastavim turnir u New Yorku. Jako mi je žao, to je jedan od četiri najveća turnira, posebno je važan u drugom dijelu sezone.'

No, ono što je svakako zanimljivo jest podatak kako je Novak Đoković na Kopaonik doveo i svog fizioterapeuta. Dakle sve je podredio što bržem povratku na teniske terene. No, očito ni on sam ne zna kada će to biti…

'Nadam se da ću za tjedan, dva biti na terenu. U idealnom scenariju, to je turnir u Tokiju', kazao je uvijek dobro raspoloženi Đoković koji je punih 269 tjedana na vrhu svjetske rang ljestvice (Federer je rekorder sa 310 tjedana na vrhu!). Naravno, svojom izjavom, jer očito nije siguran kada se vraća, malo je i zabrinuo svoje obožavatelje. No, njega vjerojatno više brine da ne isklizne s prvog mjesta svjetske ljestvice…

No, ako se uskoro ne vrati u vrhunsku formu mogao bi izgubiti jako puno bodova, a to znači da bi ponovno na vrh svjetske rang ljestvice mogao izbiti Rafa Nadal koji ne brani ništa do kraja godine. Sve mu je otvoreno…

Podsjetimo, turnir iz serije 500 u Tokiju, koji je Đoković spomenuo kao onaj na kojem bismo ga mogli vidjeti, na rasporedu je krajem rujna. Nakon toga je na rasporedu Masters u Šangaju.