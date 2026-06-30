Norveška izborila osminu finala Svjetskog prvenstva: Haaland izbacio Obalu Bjelokosti golom u 86. minuti

Najveća norveška zvijezda zabila je pogodak za prolazak i odvela svoju reprezentaciju na Brazil, koji je ranije izbacio Japan 2:1. Tako je već sada jasno da nas u sljedećem krugu čeka jedan od najatraktivnijih dvoboja turnira - Haaland protiv brazilskog nogometnog stroja.

Norveška je protiv Obale Bjelokosti prošla kroz vrlo zahtjevnu utakmicu. Afrička reprezentacija još je jednom pokazala koliko je fizički moćna, neugodna i opasna, ali Norvežani su u ključnim trenucima imali ono što mnogi nemaju - napadača koji jednim potezom može riješiti utakmicu.

Haaland je pogodio za 2:1 i donio Norveškoj prolazak među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Norveška je povela krasnim udarcem Antonija Nuse u 39. minuti, a izjednačio je Amad Diallo nakon solo-prodora po desnoj strani. Utakmicu je odlučila lijepa akcija Norveške i asistencija Patricka Berga za Haalanda kojem nije bilo teško ugurati loptu u praznu mrežu s pet metara.

Norveška sada ide na Brazil, koji je protiv Japana preživio vlastitu dramu. Brazilci su slavili 2:1, a prolazak im je donio Gabriel Martinelli pogotkom u sudačkoj nadoknadi.