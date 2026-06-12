Noć prije ključne utakmice na SP-u za BiH stigla fantastična vijest

Vijest je uoči utakmice potvrdio kanadski izbornik Jesse Marsch, čime je riješena jedna od najvećih dvojbi uoči susreta. Davies, lijevi bek Bayerna i jedan od najeksplozivnijih igrača svijeta na svojoj poziciji, oporavlja se od ozljede zadnje lože koju je zadobio početkom svibnja u polufinalu Lige prvaka protiv PSG-a.

Davies propušta BiH, ali Kanada se nada njegovu brzom povratku

Davies se kanadskoj reprezentaciji priključio 1. lipnja, no od tada je njegov status bio pod stalnim upitnikom. Marsch je sada potvrdio da ga neće biti protiv BiH, iako oporavak ide bolje od očekivanog.

'Jučer smo obavili magnetsku rezonanciju koja je pokazala vrlo pozitivne znakove. Oporavlja se nevjerojatno dobro, gotovo u potpunosti. Spremni smo pojačati ritam. Kao i uvijek, pokazuje izvanrednu sposobnost oporavka od ozljeda mišića', rekao je Marsch.

Kanada ipak ne želi riskirati s igračem koji joj dugoročno znači jako puno. Davies je zbog ozljeda i umora odigrao samo dvije od posljednje 21 utakmice za reprezentaciju, a prvi tjedan pripremnog kampa u Charlotteu uopće nije odradio s momčadi. Nakon dolaska uglavnom je trenirao odvojeno, uz poseban program povratka na teren.

Marsch nije isključio mogućnost da se Davies pojavi kasnije u skupini.

'Mislim da je prisutnost njegova privatnog fizioterapeuta bila od velike pomoći, kao i svakodnevni fokus na potrebe njegova tijela. Zato se doista nadamo da ćemo u idućim danima i tjednima uspjeti ubrzati njegov povratak i omogućiti mu da uskoro pridonese momčadi', dodao je izbornik Kanade.

Bombito ostaje u kadru i mogao bi zaigrati

Kanada je dobila nešto bolje vijesti kada je riječ o Moïseu Bombitu. Stoper Nice dugo je bio pod upitnikom nakon loma noge u listopadu, ali ostat će na popisu i mogao bi konkurirati već za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.

'Bombito je ostvario nevjerojatan napredak u posljednjih mjesec dana, a posebno u zadnjem tjednu, što nam je prilično olakšalo odluku da ga zadržimo u momčadi', rekao je Marsch.

Bombito od ozljede ima vrlo malo utakmica u nogama, a tijekom treninga ovog tjedna još se vidjelo da nije potpuno spreman. Ipak, kanadski izbornik najavio je da bi mogao pomoći momčadi već protiv BiH.

'Bit će spreman dati svoj doprinos već sutra. Nije na sto posto, ali postigao je maksimalnu brzinu. Na treninzima pokazuje da je svakim danom sve jači i bolji te da se sve više može usredotočiti na nogometne zadatke', poručio je Marsch.

Ako Bombito ne bude krenuo od prve minute, u središtu obrane očekuje se 20-godišnji Luc de Fougerolles, najmlađi igrač kanadske reprezentacije.

Za BiH je izostanak Daviesa velika vijest. Kanada ostaje bez kapetana, lidera i igrača koji može promijeniti ritam utakmice jednim prodorom. Marschova momčad i dalje ima kvalitetu, ali bez svoje najveće zvijezde protiv Bosne i Hercegovine ipak ulazi oslabljena.