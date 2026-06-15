Nizozemska je večeras ispisala povijest SP-a: Izjednačila je nestvarni rekord Peleovog Brazila

sp u nogometu

Nizozemska je večeras ispisala povijest SP-a: Izjednačila je nestvarni rekord Peleovog Brazila

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 15.06.2026 01:32
  • Objavljeno 15.06.2026 u 01:32
Nizozemska
Nizozemska Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA
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Nizozemska je u Dallasu odigrala 2:2 protiv Japana u prvoj utakmici skupine F na Svjetskom prvenstvu. Oranje je dvaput vodio, golovima Virgila van Dijka i Crysencija Summervillea, ali se Japan oba puta vratio preko Keita Nakamure i Daichija Kamade, koji je u 89. minuti pogodio za konačnih 2:2.

Iako je remi za Nizozemce ostavio gorak okus jer su ispustili pobjedu u završnici, utakmica je donijela i povijesni doseg.

Nizozemska je sada došla do 13 uzastopnih utakmica bez poraza na Svjetskim prvenstvima, čime je izjednačila apsolutni rekord Brazila iz razdoblja od 1958. do 1966. godine.

Posljednji poraz Nizozemske na Mundijalu i dalje je onaj iz finala 2010. godine, kada je Španjolska slavila 1:0 golom Andresa Inieste u produžecima.

Od tada Oranje na Svjetskim prvenstvima ne gubi. Niz je sada stigao do brojke 13, a iako remi s Japanom nije rezultat koji će u Nizozemskoj slaviti, statistički je donio trenutak za povijest.

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