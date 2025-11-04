Liverpool na Anfieldu svladao Real, Bayern 'preživio' drugo poluvrijeme i dobio PSG

Veliku priliku Liverpool je imao u 28. minuti, kada je Florian Wirtz uposlio Dominika Szoboszlaija, koji je s 11 metara pucao iz trka, ali je briljantan odgovor Thibauta Courtoisa spriječio vodstvo Redsa.

U 34. minuti činilo se da će Liverpool dobiti penal, no nakon pregleda snimke, sudac je donio drugačiju odluku. U 43. minuti Szoboszlai je izvrsno pucao s distance, no Courtois je još jednom odlično obranio. Do kraja poluvremena, vratar Kraljevskog kluba ponovno je morao intervenirati.

Liverpool je odlično ušao u drugo poluvrijeme i u prve tri minute stvorio tri vrlo dobre prilike. Prvo je pucao Virgil Van Dijk, potom i Hugo Ekitike, no oba puta Courtois je bio na visini zadatka. Ekitike je potom pokušao i glavom, no lopta je prošla pored stative.

Domaćin je zasluženo poveo u 61. minuti, kada je Alexis Mac Allister glavom pospremio loptu u mrežu nakon ubačaja Szoboszlaija s besprijekornog slobodnog udarca. Dobar pokušaj Kyliana Mbappéa u 75. minuti završio je uz stativu.

Nogometaši Bayerna i dalje bilježe pobjede ove sezone u svim natjecanjima. U četvrtom kolu Lige prvaka odradili su dobar posao na gostovanju kod PSG-a, uz odličan nastup Josipa Stanišića. Bayern je ostvario svoju 16. pobjedu ove sezone, slavivši rezultatom 1:2 protiv Parižana.

Bavarci su poveli već u četvrtoj minuti, kada je udarac Michaela Olisea obranio Lucas Chevalier, a Luis Diaz je bio na mjestu i pospremio odbijanac u mrežu.

Nakratko je izgledalo da je PSG izjednačio preko Ousmanea Dembéléa, koji je odlično reagirao nakon proigravanja Fabiana Ruiza, no pogodak Francuza je poništen zbog zaleđa. Dembélé je zbog ozljede morao napustiti igru u 25. minuti.

Velika pogreška Marquinhosa omogućila je Bayernu povećanje prednosti. Nije primijetio kako mu se Luis Diaz šulja iza leđa, a Kolumbijac je ukrao loptu i zabio za 2:0.

U samoj završnici prvog poluvremena, Diaz je napravio grub start nad Achrafom Hakimijem i zaradio izravan crveni karton. Marokanac je morao napustiti igru.

U 68. minuti dobro je pucao Vitinha, ali Manuel Neuer je obranio. PSG je izjednačio šest minuta kasnije, kada je Kang-Lee In ubacio, a Joao Neves skrenuo loptu u mrežu. Parižani su pokušavali doći do izjednačenja, ali nisu uspjeli.

Josip Stanišić odigrao je svih 90 minuta za Bayern i odradio izvanredno svoje zadatke.