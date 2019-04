Niko Kovač napokon može odahnuti; ove riječi prvog čovjeka Bayerna znak su da ima apsolutnu potporu

Koliko je samo napada preživio Niko Kovač! Bivši hrvatski izbornik u prvoj sezoni na klupi Bayerna morao se boriti s nesklonim mu medijima, pobunama u svlačionici, nezadovoljnim klupskim čelnicima... Realno, daleko je Kovač još od pobjede, posao će mu spasiti samo osvajanje Kupa i prvenstva, ali sad barem ima prvog čovjeka Bayerna na svojoj strani

'Sve kritike koje su upućene Niki Kovaču jako su me pogađale i dalje me pogađaju. Da, jer su te kritike bile potpuno neobjektivne i neutemeljene, a neki su se preko njegovih leđa obračunavali samnom', kazao je predsjednik minhenskog Bayerna Uli Hoeness (67) .

Ponovio je tako jedan od najmoćnijih ljudi njemačkog nogometa bezrezervnu podršku Niki Kovaču koji se i dalje bori za svoju poziciju na klupi bavarskog diva. Imperativ su dva trofeja, Kup i prvenstvo. Jasno je to svima, pa i samom Hoenessu koji će ga teško obraniti ako slučajno kiksa do kraja sezone. No, nije predsjednik Bayerna zaboravio napomenuti sve dobre stvari koje je Niko Kovač do sada učinio.

'Sviđa mi se kako je izvukao momčad iz krize u koju je upala u studenom prošle godine', kazao je Hoeness i nastavio: