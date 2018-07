Nikad iskreniji Zlatko Dalić otvorio dušu i otkrio tko je ta 'velika mrlja' na njegovoj karijeri...

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Rusiji. Neki će reći iznenađujuće, no izbornik Zlatko Dalić vjerovao je u svoje igrače. Uoči subotnje utakmice s domaćinom Rusijom opustio se i prokomentirao neka od događanja proteklih tjedana

'Ne. Nije se javio. I ne bih se vraćao na to, samo mogu reći da na to nisam bio ponosan ni sretan i da je to mrlja na mojoj karijeri, moj poraz. Ali sam miran jer sam napravio sve da to toga ne dođe. Šteta, jer Nikola bi ovdje sigurno igrao', rekao je Dalić za 24 sata. Da, šteta, no Kalinić jednostavno nije imao takta, nije se podredio momčadi i morao je otići, a Dalićevu su odluku jednoglasno podržali svi, od igrača preko suradnika u stručnom stožeru do hrvatske javnosti. Tu mu se nema što zamjeriti.

Je li hrvatski izbornik možda razmišljao o tome kako naš kapetan Luka Modrić 15. srpnja u Moskvi podiže pehar svjetskog prvaka?