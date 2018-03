Nije mogao prestati grliti Messija, a sad i otkrio što mu je rekao

Iako ga je Lionel Messi koštao plasmana u četvrtfinale Lige prvaka, talijanski stručnjak na klupi Chelseaja, Antonio Conte odao je počast argentinskom nogometašu Lionelu Messiju

U posljednjim trenucima prvog dijela 'Bluesi' su mogli smanjiti, ali je Marcos Alonso iz slobodnog udarca pogodio vratnicu. Gosti su na otvaranju drugog dijela imali nekoliko poluprilika, no sve dvojbe oko pitanja putnika u četvrtfinale razriješene su u 63. minuti kada je Messi zabio za 2:0 i to ponovo kroz noge belgijskom vrataru. Argentinski majstor čak 730 minuta nije zabio londonskom sastavu, a onda im je u dvije utakmice zabio tri gola. Messi je tako stigao do brojke od 20 golova u zadnjih 18 susreta, te do stotog gola u Ligi prvaka.



Tom nogometnom genijalcu naklonio se i Antonio Conte, koji ga je nakon dvoboja grlio, grlio i grlio.



Novinare je pak zanimlo što je toliko dugo objašnjavao Messiju na travnjaku.



'Kad imate priliku dati kompliment Messiju, treba je iskoristiti. Ispravno je slaviti takvog super, super, super, ma vrhunskog igrača. Nogometaša koji svake sezone zabije po 60 golova. Presretan sam što sam mu nakon utakmice imao priliku komplimentirati jer govorimo o izvanserijskom nogometašu, najboljem na svijetu'.