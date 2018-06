Nigerijski kapetan naljutio se na izbornika Dalića; njegova je reakcija očekivana, ali...

John Obi Mikel (31) najzvučnije je ime u nigerijskoj reprezentaciji, kapetan 'super orlova' jedanaest je sezona igrao za Chelsea, a posljednje dvije je u kineskom Tianjinu. Osvojio je sve što se osvojiti moglo, a sada se na SP-u u Rusiji nada osmini finala...

No, u tom planu Nigerijcima se treba dosta toga posložiti. Prvo, 'super orlovi' se moraju nadati iznenađenju protiv ionako teško uzdrmane Argentine u posljednjem kolu po skupinama. No, u isto vrijeme i Hrvatska mora srediti Island.

'Ne mislim da je to dobar potez. Ovo je ogroman turnir. Ne možete odmarati igrače i ugroziti nečiji prolazak', razočarano je kazao nigerijski kapetan Zlatku Daliću i ljutito zaključio:

'Morate biti profesionalni i igrati s najboljom ekipom!'

Iskreno, nema ničeg lošeg ni krivog u Obi Mikelovom apelu, dapače, sjajni je veznjak reagirao čisto ljudski. No, na njegovu žalost ostaje mu samo da se nada i reagira... Život, pa tako i sport, ponekad nije fer ni pravedan. Treba biti realan i shvatiti da je Hrvatska osigurala osminu finala SP-a, izbornik Dalić ima pravo na svaki svoj potez i ne mora se nikome opravdavati. Uz sve to, tko kaže da 'nova Hrvatska' koja bi trebala istrčati protiv Islanda neće biti bolja i efikasnija od one koja je nalupala Argentince 3:0.