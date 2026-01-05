Nigerija razbila Mozambik za četvrtfinale Afričkog kupa nacija

U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.

Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2:0 nakon pogotka Osimhena.

Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3:0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4:0.

Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3:1. U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.