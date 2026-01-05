RUTINSKA POBJEDA

Nigerija razbila Mozambik za četvrtfinale Afričkog kupa nacija

N.M. / Hina

05.01.2026 u 22:40

Victor Osimhen
Victor Osimhen Izvor: Profimedia / Autor: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometna reprezentacija Nigerije bez problema je izborila proboj prema četvrtfinalu afričkog Kupa nacija, u ponedjeljak je u Fesu, u ogledu osmine finala, svladala Mozambik s 4:0.

U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.

vezane vijesti

Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2:0 nakon pogotka Osimhena.

Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3:0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4:0.

Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3:1. U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZNENAĐUJUĆA VIJEST

IZNENAĐUJUĆA VIJEST

Veliki preokret: Hajduk zaustavio odlazak igrača s Poljuda
TEŠKA SITUACIJA

TEŠKA SITUACIJA

Bez Gvardiola na Svjetskom prvenstvu? Ovo su opcije koje Dalić ima
OGLASIO SE

OGLASIO SE

Joško Gvardiol poslao moćnu poruku nakon teške ozljede: 'Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek!'

najpopularnije

Još vijesti