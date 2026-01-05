OGLASIO SE

Joško Gvardiol poslao moćnu poruku nakon teške ozljede: 'Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek!'

05.01.2026 u 21:38

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol slomio je nogu na derbiju Manchester Cityja i Chelseaja (1:1) te ga čeka nekoliko mjeseci pauze.

Gvardiol, kojem je sad upitan nastup na Svjetskom prvenstvu narednog ljeta, oglasio se na društvenim mrežama.

'Ovo je težak trenutak, ali nikada me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Građani, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao ratnik Cityja.

Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek!

Ustat ću ponovno, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moje ljude. Za Hrvatsku", napisao je.

Očekuje se da će oporavak najskupljeg hrvatskog nogometaša svih vremena trajati između četiri i šest mjeseci.

