Ibrahimović otkrio 'najprljaviji' trenutak karijere: Us*ao sam se

'Mogu ispričati nešto što nitko ne zna, ali malo je prljava priča. Trebao sam završiti trening. Imali smo vježbu šest puta po dvije minute: trčiš jako, pa odmor tri sekunde. Trebao sam ići na WC, ali nisam otišao. Trčao sam, trčao i... dogodilo se, ali sam nastavio trčati, jer to sam ja. Ako sam krao, krao sam samo od sebe. Ne kradem od tebe, nego od sebe uvijek – to sam ja. Ja gubim, ti sa mnom nećeš nikada gubiti', ispričao je Ibrahimović.

Njegova ispovijest u Bilićevoj emisiji odjeknula je upravo zbog tona bez zadrške i brutalne iskrenosti, a Ibrahimović je tom pričom želio naglasiti koliko daleko je bio spreman ići u inzistiranju na radu, disciplini i mentalitetu koji je gradio tijekom karijere.