Bez Gvardiola na Svjetskom prvenstvu? Ovo su opcije koje Dalić ima

Hrvatsku nogometnu javnost potresla je vijest da je Joško Gvardiol teško ozlijeđen.
Crne slutnje za Gvardiola potvrdile su se nakon jutarnje magnetske rezonancije. Hrvatski stoper zadobio je težu ozljedu što je potvrdio Manchester City u priopćenju.
'Manchester City može potvrditi da je Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije (potkoljenične kosti) na desnoj nozi. Ozljeda je nastala u drugom poluvremenu nedjeljnog remija 1:1 s Chelseajem u Premier ligi. Branič će kasnije ovog tjedna biti operiran, a procjene su i dalje u tijeku kako bi se utvrdio puni opseg ozljede i očekivana prognoza', napisali su.
To je veliki udarac za ambicije Manchester Cityja, ali i loša vijest za navijače hrvatske reprezentacije. Sve je izvjesnije da bi Gvardiol mogao postati upitan za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, pa hrvatski izbornik Dalić već mora razmišljati o alternativama na njegovim pozicijama - lijevom boku i u središtu obrane.
Problemi za Svjetsko prvenstvo
Prve procjene za trajanje oporavka su 4-6 mjeseci. S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo kreće u lipnju, Gvardiol će biti u velikoj utrci s vremenom. Čak i da se branič Manchester Cityja uspije oporaviti, pitanje je u kakvom će stanju biti za Mundijal.
Zlatko Dalić sada mora razmišljati o tome koga će zvati umjesto Gvardiola. Kao prve alternative na lijevom beku nameću se Josip Stanišić, Borna Sosa i Domagoj Bradarić. Netko od njih trojice će ovom ozljedom najviše 'profitirati' te će tako zauzeti mjesto u prvoj postavi.
Stanišić može pokriti poziciju lijevog beka što ostavlja prazninu na desnoj strani. Tamo može igrati Josip Juranović koji ove sezone nema minutažu u Union Berlinu. Što se tiče Sose, on u Crystal Palaceu nema status prvotimca te u posljednje vrijeme nije ni bio u krugu reprezentacije.
Bradarić pak, igra kvalitetno u Serie A te se vratio među Vatrene u Varaždinu kada je nastupio protiv Gibraltara. Kao alternativna opcija tu se može spomenuti ime Šimuna Hrgovića iz Hajduka, no teško je očekivati da bi Dalić na Svjetskom prvenstvu u vatru bacio igrača bez ijednog službenog nastupa. Posebno nakon što je upravo Gvardiol na Euru 2021. pokazao da takva odluka može biti dvosjekli mač.
Traži se i desni bek
Kao najizglednija opcija ipak se čini Stanišić na lijevom beku što otvara prostor na desnoj strani. U kvalifikacijama za Mundijal, vrlo dobro je igrao Kristijan Jakić koji je pokazao da može pokriti tu poziciju. Situaciju s Juranovićem smo već spomenuli, a alternativna opcija mogu biti Ivan Smolčić koji ne igra previše u Comu te Moris Valinčić iz Dinama.
Što se stoperske pozicije tiče, Hrvatska je tu i dalje vrlo dobro pokrivena. Vušković, Erlić, Pongračić, Ćaleta-Car pa i Stanišić su dokazane opcije na toj poziciji.
Vatreni imaju ograničene unutarnje rezerve te će se Gvardiolov proces rehabilitacije sigurno pratiti s puno pažnje. Možemo se samo nadati da će se bivši igrač Dinama što prije oporaviti.