Nezapamćeni debakl Barcelone: Atletico ju razbio i praktički izbacio iz Kupa

N.M.

12.02.2026 u 23:09

Barcelona
Barcelona Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN
U Madridu su nogometaši Atletica s čak 4:0 svladali Barcelonu u prvom polufinalnom ogledu španjolskog Kupa kralja čime su debelo zakoračili prema finalnom susretu.

Atletico je u transu odigrao prvo poluvrijeme u kojem je postigao četiri pogotka, a imao je još toliko sjajnih prilika. Sve je počelo velikom pogreškom obrane Barcelone u šestoj minuti, a Eric Garcia je bio autor autogola.

Već u 14. minuti Griezmann je povećao na 2:0, dok je u 33. domaći sastav izveo savršenu akciju s mnogo preciznih dodavanja, a sve je golom za 3:0 zaključio Nigerijac Lookman. Nije tu bio kraj očaja za Barcelonu jer je Atletico u nadoknadi prvog dijela zabio i četvrti pogodak, strijelac je bio Alvarez.

Odmah na startu drugog dijela Barcelona je smanjila. U 52. minuti Cubarsi je naciljao domaću mrežu, ali nakon VAR provjere gol je poništen zbog milimetarskog zaleđa. Bolja je bila Barcelona u nastavku i pokušala je doći do nešto boljeg rezultata prije uzvrata, ali u tome nije uspjela.

U 86. minuti je Barcelona ostala s desetoricom nakon isključenja Erica Garcije, a do kraja se rezultat više nije mijenjao i igrači Atletica su sa svojim navijačima mogli proslaviti veliku pobjedu. Uzvratna se utakmica u Barceloni igra 3. ožujka.

