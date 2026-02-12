Liječnik objavio šokantne slike ozljede Lindsey Vonn: Fotografije su uznemirujuće

Prema dostupnim informacijama, 41-godišnja Vonn nakon teškog pada na stazi helikopterom je prevezena u bolnicu, i to svega nekoliko dana nakon što je navodno puknuo prednji križni ligament (ACL) u lijevom koljenu. U međuvremenu je, tvrdi se, prošla kroz tri operacije kako bi se sanirala ozbiljna fraktura noge, iste one na kojoj je ranije zadobila ozljedu križnih ligamenata.

Gledano unatrag, odluka da nastupi na ovogodišnjem natjecanju nekima se sada čini upitnom. Navodi se da je prethodnu ozljedu pokupila u Švicarskoj, u posljednjoj utrci Svjetskog kupa prije početka Igara.

Stručnjak sportske medicine i liječnik Jesse Morse, koji je ranije radio s profesionalnim sportašima u NBA-u i NFL-u, oglasio se na platformi X (bivši Twitter) prilično sumornom procjenom. Tvrdi da ga težina ozljede ne iznenađuje, osobito nakon svjedočanstava onih koji su čuli njezine krikove prije nego što joj je na stazi pružena medicinska pomoć.

Uz fotografije slične ozljede - naglasio je da rendgen koji objavljuje nije njezin, Morse je napisao:

'Kad je rekla da će joj trebati više operacija, nije se šalila. Upravo je završila treću. Kad kažem da je ovo bila ‘loša’ fraktura, nisam se šalio.

Ovo se zove vanjski fiksator (‘x-fix’) i koristi se za stabilizaciju slomljene tibije (a možda i više). Kad pokažem ovaj rendgen, nije njezin - ali sada imate ideju s čime se nosi. Sretno joj.'

Vanjski fiksator je ortopedski uređaj koji se postavlja izvana kako bi stabilizirao kost i zadržao fragmente u pravilnom položaju tijekom cijeljenja - najčešće kod teških, nestabilnih prijeloma. Kako to izgleda pogledajte OVDJE.