Arsenal neočekivano kiksao u borbi za naslov

Mikel Arteta Arsenal
Mikel Arteta Arsenal Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Brentford i Arsenal su u 26. kolu engleske Premier lige odigrali 1:1.

Neočekivani je to kiks Arsenala koji i dalje drži vodeće mjesto na tablici. No, Manchester City se 3:0 domaćom pobjedom protiv Fulhama približio na četiri boda zaostatka.

Nakon usporenog prvog dijela, Arsenal je u 61. minuti poveo. Strijelac je bio Noni Madueka nakon sjajnog ubačaja Piera Hincapieja. No, vodstvo Arsenala nije dugo trajalo.

Samo deset minuta kasnije Brentford se vratio nakon dugog auta. Sepp van den Berg je prebacio loptu na drugu stativu gdje se pronašao Keane Lewis-Potter.

Do kraja utakmice su obje ekipe propustile nekoliko jako dobrih prilika za sva tri boda, ali se rezultat nije mijenjao. Arsenal je tako ostao vodeći s 57 bodova. Brentford je ostao sedmi s 40 bodova. U idućem kolu Arsenal gostuje kod posljednjeg Wolverhamptona, dok Brentford dočekuje Brighton.

