Neymar se ozlijedio, a Brazilci su još jednom razočarali svoje navijače

U prijateljskom susretu igranom u Singapuru nogometne reprezentacije Brazila i Nigerije su odigrale 1:1, a susret je obilježila nova ozljeda brazilskog majstora Neymara

Za sada nije poznato koliko je ozljeda ozbiljna i koliko će Neymar izostati s terena, međutim u redovima brazilske vrste i PSG-a sve brine činjenica što je ovo već treća Neymarova ozljeda u posljednjih osam mjeseci. U siječnju ove godine ozlijedio je metatarzalnu kost zbog čega je pauzirao više od tri mjeseca, a potom je u lipnju ove godine slomio gležanj u utakmici protiv Katara zbog čega je propustio Copa Americu.

U igru je umjesto Neymara ušao Coutinho, Brazil je bio nešto bolja momčad na terenu, ali je Nigerija prva stigla do vodstva.

Igrala se 35. minuta kada se Joe Aribo prošetao kroz obranu Brazila i zabio za 1:0, a to je na kraju bio i rezultat prvog poluvremena.

Brazil je već početkom drugog poluvremena stigao do izjednačenja kada je Casemiro nakon jedne odbijene lopte u 48. minuti pogodio za 1:1.

Odmah nakon izjednačenja Brazilci su krenuli i po preokret, imali su nekoliko sjajnih prilika, ali je golman Nigerije sjajno branio. Casemiro je mogao i do drugog gola, ali je u 61. minuti pogodio prečku.

U 63. minuti golman Nigerije, Uzoho je morao napustiti teren nakon što se teško ozlijedio prilikom jednog doskoka. Čini se kako mu je stradalo koljeno te je s terena iznesen na nosilima... Brazilci su do kraja utakmice dominirali i pokušavali doći do pobjede, ali je i Nigerija imala svoje šanse. No, rezultat se ipak do kraja nije mijenjao te je ostalo 1:1.