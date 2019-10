Veličanstvena karijera izbornika Walesa ostala je u sjeni velikog skandala; legendarni Giggs bratovu ženu volio je više od nogometa

Ryan Giggs (45), jedan od najboljih svjetskih nogometaša i legendarno lijevo krilo, cijelu je karijeru proveo u dresu Manchester Uniteda. Na Old Traffordu je igrao nevjerojatne 24 godine, sakupio je 963 utakmice za 'crvene vragove', zabio 168 golova i postavio hrpu rekorda koji će još desetljećima biti nedostižni. No današnjeg izbornika Walesa, reprezentacije s kojom u nedjelju Hrvatska igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2020., ipak će svi prvo povezivati s obiteljskim skandalom koji ga je doživotno obilježio

Ryan Joseph Giggs rođen je 29. studenog 1973. godine u Cardiffu. Njegov je otac Donald James Danny Wilson, podrijetlom iz Sierra Leonea, u to vrijeme bio poznati ragbijaš i velški reprezentativac. Obitelj se 1979. godine iz glavnog grada Walesa preselila u Manchester, no roditelji su se ubrzo rastali, a Ryan se u svojoj biografiji prisjetio kako je tih godina morao pomagati majci Lynne te je većinu slobodnog vremena morao provoditi čuvajući mlađeg brata Rhodrija. Bile su to traumatične godine za malenog Ryana, odrastao je bez oca koji mu je trebao biti uzor, a sve se to nakon podosta godina odrazilo i na njegov život. No o tome nešto kasnije. Kad se nije brinuo za malenog Rhodrija, Ryan je razvijao svoj nogometni talent. Već je u osnovnoj školi bio bolji od svojih vršnjaka, a koliko je bio dobar, govori i činjenica da je bio najmlađi kapetan školske momčadi u povijesti. Selidba iz Cardiffa u Manchester Preseljenjem u Manchester Ryan se 1985. godine priključio omladinskoj školi Cityja, no u 'plavom dijelu Manchestera' zadržao se samo dvije godine. Skauti Uniteda odradili su sjajan posao i uspjeli vrbovati tada 14-godišnjeg Ryana koji je u to vrijeme i dalje nosio očevo prezime Wilson. Tako se baš na svoj rođendan 1987. godine pojavio na Old Traffordu, a ubrzo je odlučio uzeti majčino djevojačko prezime Giggs i sve nakon toga je - povijest nogometa. Dvije sezone igrao je za omladinske momčadi Uniteda, no od samog je početka bio dio velikog plana legendarnog sir Alexa Fergusona, trenera koji je u tim godinama stvarao jezgru velikog Manchester Uniteda, kluba koji je 90-ih godina prošlog i u prvoj dekadi ovog stoljeća harao engleskim i europskim nogometom. U omladinskom pogonu 'crvenih vragova' rasla je generacija koja će obilježiti nogometnu povijest, a Ryan Giggs je za prvu momčad Manchester Uniteda debitirao protiv Evertona 2. ožujka 1991. godine. Tada su u momčadi bili Peter Schmeichel, Denis Irwin, Paul Ince, Bryan Robson, Lee Sharp, Mark Hughes, Brian McClair... Sljedeće sezone priključeni su Eric Cantona, David Beckham, braća Phil i Gary Neville, Nicky Butt, a kasnije su stigli Roy Keane, Paul Scholes, Andy Cole...

Koliko je Ryan Giggs na samom početku bio dobar? U prve dvije sezone dobio je nagradu za najboljeg mladog igrača (do 23 godine) lige, 'zakapario' je dres s brojem 11 na leđima te se ustalio na lijevom krilu 'crvenih vragova'. I tako sljedeće 24 sezone. Prije 'ukazanja' Davida Beckhama Giggs je bio zaštitno lice Manchester Uniteda, jedan od najpopularnijih nogometaša ne samo u Velikoj Britaniji, već diljem svijeta. Bio je tolika zvijezda da je samom početku karijere potpisao milijunske sponzorske ugovore s velikim tvrtkama kao što su Reebok, Fuji, Givenchy, Petek Phillipe, Citizen... Više je zarađivao od reklama nego od ugovora s Unitedom, a bio je - da se razumijemo - jedan od najplaćenijih igrača 'crvenih vragova'. Sjajno je Giggsy unovčio svoje nogometno znanje i svjetsku popularnost koju je stekao nastupima za momčad s Old Trafforda. Manchester United je i danas klub s najviše navijača diljem svijeta, a Giggsovi su dresovi među najprodavanijima u povijesti. I danas brojni navijači Uniteda s ponosom dolaze na utakmice i nose 'njegov' broj 11 na leđima. Tako je to kad si živuća legenda, a u karijeri si igrao samo za jedan klub. Takvih je velikana tek nekoliko... Sve ostalo je povijest nogometa i istinska legenda o jednom od najboljih svjetskih nogometaša. Odigrao je Ryan Giggs cijelu karijeru - 24 godine - u dresu Manchester Uniteda, 963 utakmice u svim natjecanjima! Osvojio je sve što se osvojiti moglo: 13 prvenstava (1992./'93., 1993./'94., 1995./'96., 1996./'97., 1998./'99., 1999./'00., 2000./'01., 2002./'03., 2006./'07., 2007./'08., 2008./'09., 2010./'11., 2012./'13.), četiri FA kupa, tri Liga kupa, devet Community Shieldova, dva je puta osvajao Ligu prvaka (1999., 2008.), UEFA Superkup, Interkontinentalni kup, FIFA-ino klupsko svjetsko prvenstvo... I sve to u dresu Uniteda! Ukupno je osvojio 34 trofeja i postavio rekorde koji će stajati još desetljećima. Rekorder je po broju osvojenih naslova prvaka, igrač je s najviše nastupa u povijesti engleske lige (632) te igrač s najviše nastupa za United, najbolji je asistent engleske lige (162), jedini je nogometaš koji je odigrao 22 uzastopne sezone u Premier League, jedini koji je 21 sezonu u nizu zabijao golove u Premier League, igrao je 17 sezona u Ligi prvaka, a 11 sezona u nizu je zabijao golove u LP-u, prvi je nogometaš koji je zabio više od 100 golova za United u Premier League, najstariji je strijelac u Ligi prvaka - zabio je gol Benfici 14. rujna 2011., a tada je imao 37 godina i 289 dana, najstariji je strijelac nogometnog turnira na Olimpijskim igrama - zabio je protiv UAE 29. srpnja 2012., a tada je imao 38 godina i 243 dana... U Ligi prvaka odigrao je ukupno 151 utakmicu i zabio 30 golova. Individualne nagrade teško je i pobrojati, no Ryan Giggs je godinama redovito biran u najbolje momčadi, kako one engleskog prvenstva, tako i Lige prvaka, a 2010. bio je najbolji asistent Lige prvaka te sezone, dok je 2011. godine dobio nagradu Golden Foot. Za sve zasluge u nogometu Giggs je 2007. godine dobio i titulu viteza, a orden koji se službeno zove Red časnika Britanskog Carstva uručila mu je engleska kraljica Elizabeta II. O tome kakva je igračina bio, govori i podatak kako u 24 godine igranja za Manchester United nikada nije dobio crveni karton. A daleko od toga da se čuvao u duelima, dapače. Jedini crveni u karijeri zaradio je igrajući za reprezentaciju Walesa protiv Norveške u kvalifikacijama za SP 2002. godine. Tada je isključen u 86. minuti zbog drugog žutog kartona. 'Igrao sam od 17. do 40. godine, puno sam toga prošao... Naravno da mi nedostaju utakmice i treninzi', izjavio je Giggs u razgovoru za tportal u listopadu 2016. godine, kada je kao ambasador Lige prvaka posjetio Zagreb. Tada je još bio friški umirovljenik, no od nogometa nije pobjegao. >> Legenda Uniteda otkrila zanimljiv detalj o Modriću i Hrvatima Dapače, karijeru je završio u svibnju 2014. godine, ali je i prije toga uplovio u trenerske vode. Od srpnja 2013. godine bio je igrač - trener, kad je momčad vodio David Moyes, a kad je on u travnju 2014. godine dobio otkaz, momčad je do kraja sezone preuzeo legendarni Giggsy. Ostvario je dvije pobjede te po remi i poraz u posljednje četiri utakmice te sezone, na kraju koje se i oprostio. Posljednju je utakmicu odigrao 11. svibnja 2014. godine u gostima protiv S'hamptona... Tog ljeta je Luis Van Gaal postavljen za trenera Uniteda, a Giggs je imenovan njegovim pomoćnikom. Čak je i sam Van Gaal predlagao klupskim čelnicima da - nakon što on napusti Old Trafford - baš njega uzmu za glavnog trenera momčadi 'crvenih vragova'. No veliko je razočaranje doživio kad je nakon Van Gaala na klupu Uniteda sjeo Jose Mourinho. Tog ljeta 2016. godine Giggs je prvi put od 1987. napustio Old Trafford. Na novu priliku nije morao dugo čekati, u siječnju 2018. godine imenovan je izbornikom reprezentacije Walesa s kojom će u nedjelju (13. listopada) u Cardiffu dočekati Hrvatsku u kvalifikacijama za plasman na EP 2020. godine.

'Iskreno, baš mi je bilo lijepo surađivati s Van Gaalom. Sjajan trener i osoba, puno sam od njega naučio... Jose Mourinho? Činilo mi se tada da je najbolji potez da se povučem i krenem svojim putem. Tako sam tada odlučio...', kazao je Giggs, prisjećajući se tih dana, i dodao: 'Od 17. godine bio sam vezan uz United i bila mi je to prva godina da sam se - nakon gotovo tri desetljeća - maknuo iz kluba. Bilo je čudno, no svako novo iskustvo je dobrodošlo. Sad znam da nisam pogriješio.' A kad smo kod pogrešaka, cijelu tu savršenu nogometnu karijeru zasjenio je veliki skandal koji na lik i djelo Ryana Giggsa baca potpuno drugačije svjetlo. Sve što je odigrao na terenu zasjenila je višegodišnja Giggsova ljubavna afera s - bratovom ženom! Skandal je 2011. godine izašao u javnost i praktički je 'pola Engleske' ostalo u šoku. Giggs je i ranije potiho proglašavan 'nezasitnim ljubavnikom', no sve je vješto skrivao nakon što je 2007. godine oženio dugogodišnju djevojku Stacey Cooke. Par ima dvoje djece, a rastali su se 2017. godine, nakon što su sve Giggsyjeve ljubavne afere izašle na vidjelo. Afera s Natashom Giggs, ženom njegova mlađeg brata Rhodrija, za kojeg se brinuo u djetinjstvu, uzdrmala je sve u Engleskoj. Svi su mislili da je dobrica, u očima javnosti bio je obiteljski čovjek, no na kraju je ispalo potpuno drugačije. Natasha i Ryan spetljali su se 2003. godine, kad ona još nije bila u vezi s njegovim bratom. Afera je brzo završila jer je saznala da on ima zaručnicu (Stacey) koja je tada bila trudna s njihovim prvim djetetom. No prekid je bio kratak te su se Ryan i Natasha ubrzo nastavili viđati iako se ona u međuvremenu upustila u vezu s njegovim bratom Rhodrijem. Rhodri je 2005. godine zaprosio Natashu, a u kolovozu 2006. rodila mu je sina. Vjenčali su se 2010., no kum na svadbi nije bio Ryan, kako je isprva planirano, nego je uskočio Rhodrijev prijatelj.