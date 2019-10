Sudi nam 'sretni Björn'; s njim nikad nismo izgubili, a on je uspješan poslovni čovjek 'težak' više od 12 milijuna eura

Nizozemac Björn Kuipers (46) iza sebe ima prebogatu sudačku karijeru, već godinama slovi za jednog od najboljih svjetskih djelitelja pravde na nogometnim terenima. Večeras će u kvalifikacijama za plasman na Euro 2020. godine u Cardiffu suditi utakmicu između Walesa i Hrvatske (20.45 sati)

Paralelno s više nego uspješnom sudačkom karijerom Björn Kuipers gradi i svoje poslovno carstvo te je možda i najbogatiji nogometni sudac na svijetu. Uz to što kao sudac na utakmicama Lige prvaka, Europske lige, Svjetskih i Europskih prvenstava zarađuje između 4000 i 6000 eura po susretu tu su i utakmice nizozemske lige. Sakupi se tu koji euro...

No, sve je to zanemarivo u odnosu na njegovo poslovno carstvo jer Björn Kuipers je više nego uspješan poduzetnik. Jedan je od osnivača i suvlasnika lanca supermarketa C100 kojih samo u Nizozemskoj ima oko 500, a toliko su uspješni da je najavljeno i širenje na susjedne zemlje. Uz to Kuipers se bacio i novi posao, otvorio je nekoliko frizerskih salona. Za sada tvrdi kako posao ide sjajno te se namjerava širiti i s tim poslom. Procjena je kako njegova imovina izvan nogometnog svijeta 'teži' više od 12,5 milijuna eura, a s obzirom na to da posao cvjeta Björn Kuipers će biti još i bogatiji.