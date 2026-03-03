Legenda hrvatskog rukometa odlazi u mirovinu

Bit će to i posljednji Zagrebov nastup ove sezone u Ligi prvaka pred svojom publikom. Epilog neće biti vedar - Zagreb se već oprostio od Europe - ali oproštaj kapetana koji ulazi u 40. godinu ipak je trenutak koji vrijedi zabilježiti.

Gojun u travnju puni 40. Iza njega je bogata karijera: igrao je za velike klubove, bio hrvatski reprezentativac i s nacionalnom momčadi osvojio šest medalja. Na pitanje o službenom oproštaju koji je nedavno odrađen protiv PSG-a, Gojun pojašnjava:

'Istina, ja sam to želio, jer je i PSG bio moj klub u kojem sam proveo lijepe dane, a došlo je nakon Eura na kojem je reprezentacija zabilježila lijep rezultat', rekao je za Sportske novosti.

Kad je riječ o očekivanom 'ljepšem' rastanku s Europom, priznaje da je dojam gorak, ponajprije zbog načina na koji je Zagreb izgubio neke utakmice:

Ne mogu reći da smo u bajnom stanju. Izgubiti tako kako smo mi izgubili u Barceloni je nedopustivo i teško je bilo što reći. Nije ni prvi ni zadnji put da se događa da se sami moramo čupati iz ovakve situacije. Nije problem poraz od Barcelone, ni od PSG-a, pa moguće ni od Wisle, ali način na koji se gubi ipak je bio previše. To nema apsolutno nikakvog smisla.

Na kraju, potvrđuje ono što se već neko vrijeme nazire - bliži se kraj igračke priče. Nakon ove sezone planira sići s parketa:

U travnju će mi biti 40 godina, osjećam da je dosta. Umaram se, previše mi treba za oporavak, teško se nositi s mlađima, moraš puno raditi da bi to mogao. A nije više lako. Lani sam se nećkao, bi - ne bi, pa sam ipak odlučio ostati. Nisam mislio da će biti tako teška godina, da ćemo gubiti toliko, jer ne volim gubiti ni s djecom na PlayStationu.