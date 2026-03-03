Split prosuo vodstvo pa izgubio u produžetku

Obje su momčadi završile na predzadnjem mjestu svojih skupina. Split s četiri pobjede i 12 poraza u skupini A, Ilirija s pet pobjeda i 11 poraza u skupini B. Bila je ovo utakmica kojom se Split mogao odvojiti s dna tablice, međutim izgubili su rezultatom 107:112.

Split je na sjajan način krenuo u utakmicu te su imali vodstvo 31:20 nakon prve četvrtine. Međutim, slovenska ekipa se digla u idućoj četvrtini te je smanjila zaostatak te se na poluvrijeme otišlo s 47:46.



Na kraju treće četvrtine je Ilirija bila ta koja je vodila s jednim poenom razlike, no posljednja četvrtina je izgledala kao da će Split uspjeti privesti utakmicu kraju u svoju korist. Split je imao prednost od 84:78 četiri minute do kraja utakmice, a onda je uslijedio sjajan niz Ilirije koji je zaključen košem uz zvuk sirene za konačnih 94:94.



U produžetku je Ilirija bila kvalitetnija te je povela sa šest poena prednosti da bi na kraju i slavila sa 112:107 čime su zacementirali Split na posljednje mjesto play-out faze ABA lige.



Split se nalazi u teškoj poziciji s negativnom koš-razlikom od -156, a slijede joj dva teška gostovanja kod Zadra i Spartaka iz Subotice.

