Teška situacija

Split prosuo vodstvo pa izgubio u produžetku

D.S.

03.03.2026 u 21:51

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nepuna dva tjedna nakon što su osvojili SuperSport Kup Krešimira Ćosića, KK Split je u sklopu play-outa ABA lige izgubio od slovenske Ilirije.

Obje su momčadi završile na predzadnjem mjestu svojih skupina. Split s četiri pobjede i 12 poraza u skupini A, Ilirija s pet pobjeda i 11 poraza u skupini B. Bila je ovo utakmica kojom se Split mogao odvojiti s dna tablice, međutim izgubili su rezultatom 107:112.

vezane vijesti

Split je na sjajan način krenuo u utakmicu te su imali vodstvo 31:20 nakon prve četvrtine. Međutim, slovenska ekipa se digla u idućoj četvrtini te je smanjila zaostatak te se na poluvrijeme otišlo s 47:46.

Na kraju treće četvrtine je Ilirija bila ta koja je vodila s jednim poenom razlike, no posljednja četvrtina je izgledala kao da će Split uspjeti privesti utakmicu kraju u svoju korist. Split je imao prednost od 84:78 četiri minute do kraja utakmice, a onda je uslijedio sjajan niz Ilirije koji je zaključen košem uz zvuk sirene za konačnih 94:94.

U produžetku je Ilirija bila kvalitetnija te je povela sa šest poena prednosti da bi na kraju i slavila sa 112:107 čime su zacementirali Split na posljednje mjesto play-out faze ABA lige.

Split se nalazi u teškoj poziciji s negativnom koš-razlikom od -156, a slijede joj dva teška gostovanja kod Zadra i Spartaka iz Subotice.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

'Jasno, nije dobro to što je napravio, ali... Daleko je najbolji igrač Dinama i obožavam ga'
bijesni su

bijesni su

Šokirani Nijemci traže izbacivanje zvijezde iz reprezentacije: 'Nakon ovoga ne smije ići na SP'
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Pobjednik Potjere vodeći je strijelac Kupa i prijeti Dinamu: Volim igrače poput Petkovića i Livaje

najpopularnije

Još vijesti