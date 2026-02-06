čudo od igrača

Nevjerojatni Budimir opet zabio u La Ligi

06.02.2026 u 22:01

Ante Budimir Osasuna
Ante Budimir Osasuna Izvor: EPA / Autor: VILLAR LOPEZ
Nevjerojatna forma hrvatskog napadača.

Osasuna je povela kod Celte u Vigu 1:0 u 23. kolu La Lige golom Ante Budimira u 35. minuti. Hrvatski napadač precizno je pogodio glavom nakon ubačaja Raúla Mora i doveo svoju momčad u vodstvo. Gol pogledajte OVDJE.

Za 34-godišnjeg Budimira to je 13. pogodak sezone u 25. nastupu ove sezone. U prvenstvu je zabio 11 golova, a dva je dodao u Kupu kralja. Na ljestvici najboljih strijelaca španjolskog prvenstva, uvjerljivo je vodeći Kylian Mbappe s 22 postignuta gola. Slijede Vedat Muriqi s 15 te Ferran Torres s 12 golova, dok je Budimir trenutno na četvrtom mjestu.

Budimir je do ogleda u Vigu za Osasunu odigrao 203 utakmice, postigao 83 gola i upisao devet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura.

