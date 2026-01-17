real - levante 2:0

Nevjerojatne scene u Madridu. Navijači Reala rasplakali Viniciusa, tješio ga Mbappe

S. M.

17.01.2026 u 16:07

Real Madrid je u 20. kolu LaLige pobijedio Levante 2:0 i barem malo izašao iz krize.

Real je poveo golom Kyliana Mbappea iz penala u 58. minuti, a pobjedu domaćina potvrdio je Asencio sedam minuta kasnije.

Susret na Santiago Bernabeuu protekao je u čudnoj atmosferi, s jako puno zvižduka igračima, a na početku susreta skandirali su predsjedniku Florentinu Perezu da podnese ostavku.

Najviše se zviždalo Viniciusu Junioru koji je u zadnje vrijeme na meti kritika navijača. Dok su igrači izlazili na travnjak, a spiker čitao sastav, stadionom su se prolomili zaglušujući zvižduci kad je pročitano Brazilčevo ime.

Kamere su ga uhvatile u tunelu kako sjedi na stepenicama, plače i drži glavu u rukama, a prišao mu je Mbappe i utješio ga kao i jedan pomoćni trener.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

