Nevjerojatne scene u Madridu. Navijači Reala rasplakali Viniciusa, tješio ga Mbappe

Real je poveo golom Kyliana Mbappea iz penala u 58. minuti, a pobjedu domaćina potvrdio je Asencio sedam minuta kasnije.

Susret na Santiago Bernabeuu protekao je u čudnoj atmosferi, s jako puno zvižduka igračima, a na početku susreta skandirali su predsjedniku Florentinu Perezu da podnese ostavku.

Najviše se zviždalo Viniciusu Junioru koji je u zadnje vrijeme na meti kritika navijača. Dok su igrači izlazili na travnjak, a spiker čitao sastav, stadionom su se prolomili zaglušujući zvižduci kad je pročitano Brazilčevo ime.