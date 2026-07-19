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Nevjerojatna noć na Touru: Pogačar i Vingegaard izvučeni iz kreveta prije ključne etape

A.H.

19.07.2026 u 14:58

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar Izvor: EPA / Autor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL
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Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard prošli su antidopinške kontrole usred noći, samo nekoliko sati prije početka 15. etape Tour de Francea.

Vodeće ljude ukupnog poretka probudili su u neuobičajeno vrijeme - Danca u dva, a Slovenca u pet sati ujutro. Obojica su već kasno stigla u hotele nakon dugog transfera s prethodne etape, pa im je neočekivana kontrola dodatno poremetila odmor. Pogačar je testiran u Danjoutinu, dok su kontrolori Vingegaarda posjetili u Besançonu.

U Vismi su priznali da ih je termin iznenadio, ali su cijelu situaciju pokušali promatrati pozitivno. 'Nije idealno za san, ali ovo je jako dobar znak za naš sport', poručili su iz Vingegaardove momčadi.

Danac je otkrio da ga je kucanje na vratima probudilo iz dubokog sna.

'Dobro sam spavao kada je netko u dva sata pokucao na moja vrata. Trebalo mi je oko 40 minuta da se vratim u sobu. Nije bila najbolja noć, ali osjećam se dobro. To je sastavni dio svega ovoga', rekao je Vingegaard, dodavši da se nada kako se isti kriteriji primjenjuju na sve vozače.

Još je manje spavao Pogačar, koji je nakon kontrole ostao budan.

'Danas sam spavao samo četiri sata. Obično kasno odlazim u krevet, pa je ovo za mene bio pravi šok. Nisam više mogao zaspati, pa sam se opustio, slušao stare Eminemove klasike i pripremio nekoliko kava', ispričao je vodeći vozač Toura.

Slovenac je priznao da je pretjerao s kofeinom, ali je u svom stilu pokušao cijelu situaciju pretvoriti u šalu.

'Pretjerao sam s kofeinom i spreman sam za početak dana. Ipak, nije bilo nimalo ugodno probuditi se usred lijepog sna', dodao je Pogačar.

Antidopinške kontrole tijekom Toura nisu ništa neobično, no posebno je iznenadio termin testiranja. Sustav ADAMS, kojim se koristi Svjetska antidopinška agencija, u pravilu predviđa dostupnost sportaša za testiranje između pet i 23 sata.

Francuski propisi ipak dopuštaju kontrole i između 23 i šest sati kada sportaš nastupa na velikom međunarodnom natjecanju ili se nalazi u ciljanoj skupini određenih antidopinških organizacija. Za testiranja između 23 i pet sati propisani su dodatni uvjeti.

Pogačar i Vingegaard u ukupnom su poretku uoči 15. etape bili razdvojeni četiri minute i 30 sekundi. Nakon noći bez pravog odmora čekao ih je novi veliki okršaj u planinama i završni uspon prema Plateau de Solaisonu.

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