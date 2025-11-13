SJAJNA PARTIJA

Nestvarni Jokić nastavlja briljirati: Zubac i Clippersi nisu imali šanse

N.M.

13.11.2025 u 07:29

Zubac i Jokić
Zubac i Jokić Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Bionic
Reading

Nikola Jokić odigrao je još jednu čudesnu utakmicu u pobjedi Denver Nuggetsa protiv Los Angeles Clippersa 130:116.

Iako je proveo samo 33 minute na parketu – od čega tek dvije u posljednjoj četvrtini – srpski centar ubacio je čak 55 poena uz impresivan šut 18/23, odnosno 78 posto uspješnosti.

Jokić je pogodio pet od šest pokušaja za tricu te 14 od 16 slobodnih bacanja. Uz to što je bio uvjerljivo najbolji strijelac dvoboja, završio je i kao prvi skakač (12) te najbolji dodavač u Denveru (6 asistencija). Da ga trener David Adelman nije odlučio odmoriti u većem dijelu završne dionice, njegov bi učinak mogao biti još nestvarniji.

Prvu četvrtinu Jokić je zaključio s čak 25 poena – najviše što je jedan igrač postigao u jednoj dionici ove NBA sezone. U tom razdoblju ubacio je gotovo duplo više poena od ostatka momčadi, koja je zajedno došla do 14.

Na poluvremenu je Clippersima pripalo vodstvo 68:63, no Jokić je Denver držao u igri s 33 poena – opet više nego svi Nuggetsi zajedno. Najbolje mu je pomagao Aaron Gordon s 18 poena, dok je Jamal Murray dodao 15.

Kod domaćina je najraspoloženiji bio James Harden s 23 poena, osam skokova i pet asistencija (šut 6/15, trica 1/6). S klupe je odličan bio Jordan Miller s 22 poena. Ivica Zubac je odigrao dobru utakmicu, ali protiv raspoloženog Jokića to nije bilo dovoljno. Hrvatski centar završio je s 18 poena (9/14 šut), osam skokova, dvije blokade i jednom asistencijom u 31 minuti igre.

